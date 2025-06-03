Пенсии повысят в зависимости от даты рождения: кто и какие надбавки получит

Кроме пенсии, некоторые украинцы могут рассчитывать на различные доплаты к основной выплате. Но есть надбавка, которую пенсионерам начинают считать с достижения определенного возраста. Это так называемая компенсационная выплата или доплата за возраст.

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Об этом говорится в публикации издания "На пенсии". Как сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, компенсационная выплата лицам, достигшим 80 лет, была введена еще в апреле 2020 года. Впоследствии появилось повышение для людей в возрасте 75-79 лет. Последними были люди в возрасте 70-74 года, им повышение стали устанавливать с октября 2022 года.

"Устанавливается повышение с даты, когда человек достигает определенного пенсионного возраста. Если 70 лет человеку исполнилось в середине месяца, то со дня рождения ему установят доплату только за полмесяца в размере примерно 150 гривен. Если человеку исполняется 75 лет, то пенсия возрастает еще на 156 гривен (вместо 300 устанавливают 456 гривен). Если человеку исполняется 80 лет, то пенсию увеличивают еще на 114 гривен (вместо 456 устанавливают 570 гривен)", - подчеркнул Сергей Коробкин.

Но, кроме привязки к возрасту, есть еще одно правило, без которого эта выплата не будет начисляться. И это - размер пенсии. Если пенсию вы получаете более 10340, 35 гривен, то о доплате не может быть и речи.

В Украине 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Сейчас почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать - 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров - около 6257 грн. Для сравнения: средняя пенсия по стране - 5851 грн, или 141$.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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