Пенсионеры из-за размера выплат массово судятся против государства и выиграют: в Минсоце назвали размер долга

В Украине пенсионеры выиграли у государства 66 млрд грн в судах. При этом у бюджета нет средств для того, чтобы выплатить этот долг.

Об этом сообщила первый заместитель министерши социальной политики Украины Дарья Марчак в подкасте "Хроники экономики", передают Українські Новини. "Проблема задолженности по судебным решениям сегодня очень велика. Я бы сказала, что это такой "дамоклов меч" над пенсионной системой. У нас сейчас задолженность по судебным решениям в пенсионной системе составляет 66 миллиардов гривен. И этот объем очень стремительно растет", – сообщила она.

57% этой задолженности возникла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство, предусматривающее привязку размера пенсионной выплаты к текущему размеру заработной платы, получаемой военными и представителями силовых органов на данный момент.

Еще 26% суммы задолженности государства по пенсионным делам касается выплат чернобыльцам. По словам Марчак, у государства нет задолженности по текущим выплатам. Вместе с тем, чиновница назвала одной из причин того, почему государство проигрывает в судах против пенсионеров, чрезмерную сложность законодательства.

В настоящее время у государства нет средств на выплату этой задолженности. Ежегодно на выплаты по этому долгу выделяется около 100 млн гривен.

Абсолютное большинство из выигравших суды – военные пенсионеры. Они имеют право на перерасчет своих выплат в связи с повышением военных зарплат. Однако после начала полномасштабной войны зарплаты военных резко возросли, теперь военные требуют пересчета, на который нет денег.