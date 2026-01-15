Пенсионерку из Тернополя обманул "военный врач" из Сирии: как женщина потеряла более полумиллиона

65-летняя жительница Тернополя потеряла более 577 тысяч гривен, поверив интернет-мошеннику, который выдавал себя за военного врача из Сирии и обещал приехать к ней. Полиция расследует дело и призывает украинцев не доверять онлайн-знакомствам, если речь заходит о деньгах.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Тернопольской области. По ее словам, она некоторое время общалась в социальной сети с неизвестным мужчиной, который представился иностранным военным врачом, который якобы находится в Сирии.

Во время переписки собеседник быстро вошел в доверие. Он рассказывал о сложной службе, личных переживаниях и признался, что является вдовцом. Со временем общение приобрело эмоциональный характер и женщина поверила, что между ними возникли близкие отношения.

Впоследствии "военный врач" заявил, что хочет приехать в Тернополь, чтобы начать новую жизнь вместе. Однако, по его словам, для этого ему не хватало средств на оформление документов, дорогу и другие расходы.

Под этим предлогом мужчина неоднократно просил финансовой помощи. Не подозревая обмана, женщина согласилась помочь и осуществила три денежных перевода на банковские карты посторонних лиц. Общая сумма, которую она перечислила мошенникам, составила 577 375 гривен.

После получения третьего платежа связь с "иностранцем" внезапно оборвалась. Страница собеседника перестала отвечать, а все попытки женщины связаться с ним оказались тщетными. Только тогда она осознала, что стала жертвой мошеннической схемы, и обратилась к правоохранителям.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, и призывает граждан быть максимально осторожными во время онлайн-общения.

Правоохранители отмечают, что так называемые "романтические мошенники" часто используют вымышленные образы военных, врачей, иностранцев, вдовцов или вдов, чтобы вызвать сочувствие и эмоциональную привязанность. Особенно уязвимыми к таким схемам остаются люди старшего возраста.

Среди основных советов – не доверять людям, которых вы знаете исключительно из интернета, никогда не переводить деньги на "дорогу", "лечение", "документы" или другие сомнительные нужды, а в случае подозрения немедленно прекращать общение. Если же вы стали жертвой мошенничества, необходимо сразу обращаться в полицию по номеру 102.

