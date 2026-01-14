Украинцев массово обманывают компенсациями за перебои со светом: что нужно знать

Украинцам массово рассылают фейковые сообщения о "компенсации за перебои со светом" от имени Ощадбанка и энергокомпаний, однако это мошенничество. Банк призывает не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные карт и проверять информацию только через официальные каналы.

Об этом сообщает председатель правления банка Сергей Наумов. В последние дни украинцам массово поступают сообщения, которые маскируются под официальные рассылки. В таких сообщениях людям обещают денежные выплаты или "компенсации" и призывают перейти по ссылке для их оформления.

На самом деле речь идет о мошеннической схеме, цель которой – получить доступ к персональным и финансовым данным граждан. По словам Наумова, Ощадбанк принципиально не присылает сообщений со ссылками на сторонние сайты, не предлагает никаких выплат через Telegram, Viber или другие мессенджеры и никогда не просит клиентов вводить реквизиты платежных карт, логины или пароли от онлайн-банкинга по сомнительным ссылкам. Все официальные сообщения банка публикуются исключительно через проверенные каналы связи.

Сценарий мошенничества обычно выглядит убедительно, ведь в сообщениях используют знакомые логотипы, официальный стиль изложения и формулировки, связанные с реальной проблемой – перебоями в электроснабжении. Ссылка ведет на поддельный сайт, который визуально почти не отличается от настоящего ресурса банка или госучреждения. После ввода данных карты или доступа к банкингу злоумышленники получают полный контроль над счетами жертвы.

В Ощадбанке призывают украинцев быть максимально внимательными и соблюдать базовые правила цифровой безопасности. В случае получения подозрительных сообщений не стоит переходить по ссылкам, даже если они выглядят "официально". Также категорически запрещено передавать любые персональные или финансовые данные – паспортную информацию, реквизиты карт, CVV-коды или коды подтверждения с SMS.

Проверять информацию следует только через официальные источники, среди которых сайт банка, официальные страницы в социальных сетях или контакт-центр. Если же возникают сомнения относительно подлинности сообщения, специалисты советуют сразу обратиться в банк и сообщить о возможной попытке мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, от имени министерства энергетики Украины мошенники рассылают фишинговые электронные письма с требованиями оплат и вредоносными вложениями. Граждан призывают не открывать такие письма, не переходить по ссылкам и доверять только официальным источникам информации.

