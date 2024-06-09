Пенсии военным пенсионерам: как осуществляется перерасчет и что делать в случае отказа
Перерасчет пенсий военным пенсионерам в Украине может значительно увеличить ежемесячные выплаты, например, за выслугу 25 лет – до 50% от денежного довольствия с дополнительными надбавками. Для этого необходимо получить справку о размере денежного довольствия и подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Военные пенсионеры в Украине могут получить пенсию за выслугу лет, по инвалидности или в случае утраты кормильца:
- Пенсия за выслугу лет;
Пенсия за выслугу лет назначается, если у военного стаж 25 лет и старше. В случае, если стаж меньше 25 лет, но человек достиг 45-летнего возраста и имеет страховой стаж не менее 12 лет и 6 месяцев, он также имеет право на такую пенсию.
- пенсия по инвалидности;
Пенсия по инвалидности назначается после увольнения со службы. Она предоставляется независимо от возраста и продолжительности службы, если инвалидность наступила во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения.
- Пенсия при потере кормильца.
Пенсия при потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семей погибших или умерших военнослужащих. Но в случае, если смерть произошла во время службы или не позднее трех месяцев после увольнения.
Исчисление пенсий
Пенсии исчисляются в процентах от размера денежного довольствия, учитывая оклады по должности, воинскому званию, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия и премии. Для пенсии за выслугу лет:
- лицам с выслугой 20 лет и старше: за 20 лет – 50%, за каждый год выслуги более 20 лет – 3%;
- лицам со страховым стажем 25 лет и старше: за 25 лет – 50%, за каждый год стажа более 25 лет – 1%.
Для пенсии по инвалидности выплаты составляют немного больше. А именно:
- лицам с инвалидностью в результате войны: I группа –100%, II группа – 80%, III группа – 60%;
- другим лицам с инвалидностью: I группа – 70%, II группа – 60%, III группа – 40%.
Для пенсии при потере кормильца пенсии назначаются нетрудоспособным членам семей. А именно в таких суммах:
- нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих: 70% денежного довольствия кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи;
- если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи: 50% денежного довольствия на каждого члена семьи.
Перерасчет пенсий: порядок и условия
Перерасчет пенсий военным пенсионерам может существенно увеличить ежемесячные выплаты. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:
- получить справку о размере денежного довольствия;
- следует обратиться в областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки с письменным заявлением;
- в заявлении указать ФИО, контактные данные, период службы;
- после этого подать заявление о перерасчете пенсии;
- нужно обратиться в соответствующее территориальное отделение Пенсионного фонда Украины;
- подать письменное заявление, добавив копию паспорта, справку о размере денежного довольствия и другие документы, подтверждающие ваше право на перерасчет.
Что делать в случае отказа
В случае получения решения об отказе вы имеете право его обжаловать. Обжалование можно подать в руководящий орган Пенсионного фонда Украины или в суд в течение шести месяцев со дня получения отказа. Если обращение в суд будет зарегистрировано позже, такое решение не подлежит обжалованию.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине размер пенсии с полным стажем (35 лет) и зарплатой в 10 тыс. грн может составить около 2,8 тыс. грн. Размер пенсии может быть выше при увеличении стажа.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!