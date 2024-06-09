Пенсии военным пенсионерам: как осуществляется перерасчет и что делать в случае отказа

Перерасчет пенсий военным пенсионерам в Украине может значительно увеличить ежемесячные выплаты, например, за выслугу 25 лет – до 50% от денежного довольствия с дополнительными надбавками. Для этого необходимо получить справку о размере денежного довольствия и подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Военные пенсионеры в Украине могут получить пенсию за выслугу лет, по инвалидности или в случае утраты кормильца:

Пенсия за выслугу лет;

Пенсия за выслугу лет назначается, если у военного стаж 25 лет и старше. В случае, если стаж меньше 25 лет, но человек достиг 45-летнего возраста и имеет страховой стаж не менее 12 лет и 6 месяцев, он также имеет право на такую пенсию.

пенсия по инвалидности;

Пенсия по инвалидности назначается после увольнения со службы. Она предоставляется независимо от возраста и продолжительности службы, если инвалидность наступила во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения.

Пенсия при потере кормильца.

Пенсия при потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семей погибших или умерших военнослужащих. Но в случае, если смерть произошла во время службы или не позднее трех месяцев после увольнения.

Исчисление пенсий

Пенсии исчисляются в процентах от размера денежного довольствия, учитывая оклады по должности, воинскому званию, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия и премии. Для пенсии за выслугу лет:

лицам с выслугой 20 лет и старше: за 20 лет – 50%, за каждый год выслуги более 20 лет – 3%;

лицам со страховым стажем 25 лет и старше: за 25 лет – 50%, за каждый год стажа более 25 лет – 1%.

Для пенсии по инвалидности выплаты составляют немного больше. А именно:

лицам с инвалидностью в результате войны: I группа –100%, II группа – 80%, III группа – 60%;

другим лицам с инвалидностью: I группа – 70%, II группа – 60%, III группа – 40%.

Для пенсии при потере кормильца пенсии назначаются нетрудоспособным членам семей. А именно в таких суммах:

нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих: 70% денежного довольствия кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи;

если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи: 50% денежного довольствия на каждого члена семьи.

Перерасчет пенсий: порядок и условия

Перерасчет пенсий военным пенсионерам может существенно увеличить ежемесячные выплаты. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

получить справку о размере денежного довольствия;

следует обратиться в областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки с письменным заявлением;

в заявлении указать ФИО, контактные данные, период службы;

после этого подать заявление о перерасчете пенсии;

нужно обратиться в соответствующее территориальное отделение Пенсионного фонда Украины;

Пенсионного фонда Украины; подать письменное заявление, добавив копию паспорта, справку о размере денежного довольствия и другие документы, подтверждающие ваше право на перерасчет.

Что делать в случае отказа

В случае получения решения об отказе вы имеете право его обжаловать. Обжалование можно подать в руководящий орган Пенсионного фонда Украины или в суд в течение шести месяцев со дня получения отказа. Если обращение в суд будет зарегистрировано позже, такое решение не подлежит обжалованию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине размер пенсии с полным стажем (35 лет) и зарплатой в 10 тыс. грн может составить около 2,8 тыс. грн. Размер пенсии может быть выше при увеличении стажа.

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