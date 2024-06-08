Какую пенсию можно получить с зарплатой в 10 тысяч: размер удивит 

В Украине размер пенсии с полным стажем (35 лет) и зарплатой в 10 тыс. грн может составит всего около 2,8 тыс. грн. Размер пенсии может быть выше при условии увеличения стажа.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Таким образом, учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа и соотношение 10 тыс. грн к средней зарплате, размер будущей выплаты составит 2 818,8 грн.

Пенсии получают более 10 млн украинцев, и все они зависят от вкладов работающих. Действует солидарная пенсионная система. Если упростить, ее можно объяснить так: поколение детей со своих зарплат обеспечивает пенсии поколению родителей. И после смены поколений те, кто обеспечивал своих родителей, будут получать пенсии от поколения своих детей.

С зарплаты платят единый социальный взнос (ЕСВ) в 22%, большая часть которого уходит на пенсии. В этой солидарной системе есть две большие проблемы. Первая – демографическая. Когда количество работающих соответствует количеству пенсионеров, обеспечить достаточный уровень пенсий невозможно. К примеру, сейчас, согласно последним данным ПФУ, средняя зарплата, с которой уплачивается ЕСВ, составляет 15 433 грн.

ЕСВ с такой зарплаты составляет 3395 грн. Это та средняя пенсия, на которую хватит средств из вкладов. На самом же деле средняя пенсия в Украине – 5,7 тыс. грн. Недостающую сумму покрывают и из государственного бюджета. Если работающие вообще перестанут платить ЕСВ, современные пенсионеры останутся без выплат.

Вторая значительная проблема – низкий уровень официальных зарплат. Часть украинцев получают зарплату "в конвертах" и не платят ЕСВ в полном объеме. Кроме того, из-за значительных экономических проблем, отсталости, относительно низкой эффективности труда украинские работодатели не могут предложить зарплаты как в экономически развитых странах.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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