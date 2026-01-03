Пенсии в Украине пересчитали с января: кому и сколько будут платить

В Украине пенсии с 1 января пересчитали для части украинцев. Это связано с перерасчетом прожиточного минимума и минималки. При том повышение касается не всех. Минимальная пенсия выросла с 2361 до 2595 грн.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Всего в январе пенсии пересчитали для таких категорий:

украинцев с минимальными пенсиями;

украинцев с максимальными пенсиями;

украинцев, которые имеют привязанные к прожиточному минимуму доплаты (например, за сверхурочный стаж);

украинцев, пенсия которых привязана к минимальной зарплате.

Итак, минимальная пенсия в декабре 2025-го составляла 2361 грн, тогда как с 1 января 2026-го она выросла до 2595 грн. Это недостаточный размер прожиточного минимума для пенсионера. Дело в том, что, по расчетам Минсоца, по состоянию на сентябрь 2025-го для удовлетворения базовых потребностей пенсионерам необходимо 6720 грн в месяц. Все пенсионеры, которые получают меньше, находятся за чертой бедности.

Максимальная пенсия выросла с 23 610 грн в декабре 2025-го до 25 950 грн в январе 2026-го. По закону украинцы не могут получать больше десяти прожиточных минимумов. На самом деле десятки тысяч пенсионеров получают больше: они обратились в суд, и в суде ограничения их пенсий отменили. Однако для большинства все же действует общее правило. Именно для пенсионеров с максимальными пенсиями ожидается наиболее значительное повышение.

Максимальный размер доплаты за 1 год сверхнормативного стажа в 2025-м составлял 23,61 гривны, а в 2026-м будет составлять 25,95 грн. Доплата платится в случае, если у мужчин есть более 35 лет стажа, а у женщин – от 30 лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма мала, у каждого работающего есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

