Пенсии в Украине массово пересчитывают: индексацию проводили неправильно

В Украине суды массово принимают решения в пользу пенсионеров и пересчитывают выплаты. Еще в прошлом году Верховный Суд (ВС) по иску пенсионера принял решение, что ограниченная индексация для тех пенсионеров, которые недавно оформили выплаты, незаконна.

OBOZ.UA пообщался с адвокатами пенсионера, который выиграл это дело. Они отмечали, что после решения Верховного Суда судьи предыдущих инстанций начнут фактически дублировать выводы ВС.

Так это и происходит. Ежемесячно суды принимают около 4 тыс. решений, которые касаются индексации. Чаще всего эти решения в пользу пенсионеров. И хотя правительство решение ВС проигнорировало и правила индексации не изменило, любой пенсионер, которому ограничили индексацию, может обратиться в суд и, вероятно, выиграть его.

Например, 15 апреля Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск пенсионера и обязал ПФУ провести ему перерасчет, используя полные коэффициенты для индексации (дело 160/2258/26).

Одна из ключевых проблем действующей пенсионной системы – украинцы стремительно беднеют на заслуженном отдыхе. И здесь есть две проблемы. Первая – формула расчета пенсии, вторая – правила индексации.

За первые три года после назначения пенсии украинцы могут потерять до трети "стоимости" своей выплаты. Коэффициент замещения – это та часть привычного заработка, которую можно получать на пенсии – стремительно падает.

Например, пенсионер, который стабильно получает зарплату на 40% выше средней, в марте 2022-го должен был бы зарабатывать примерно 18,2 тыс. грн. Если в этом же году он будет выходить на пенсию с 35 годами стажа, то ПФУ назначил бы выплату в размере всего 5,3 тыс. грн. Это примерно 29,1% от привычного заработка.

"Достаточной" считается пенсия, размер которой достигает 40% привычного заработка. В Украине же такой показатель для обычного пенсионера фактически недостижим.

OBOZ.UA ранее подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн.

