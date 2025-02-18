Все пенсии в Украине пересчитают с 1 марта: кто будет получать на 1100 грн больше

В Украине с 1 марта ориентировочно на 10% (точная цифра еще не известна) повысят абсолютное большинство пенсий. Прибавку в размере от 1100 грн получат те, кто сейчас получает пенсию, рассчитанную по формуле, в размере 11 тыс. грн. При этом при пенсии в размере до 5 тыс. грн (большинство пенсионеров) прибавка буде до 500 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Размер индексации считается по формуле: 50% инфляции за прошлый год + 50% среднего за три года роста зарплат.

В проекте бюджета ПФУ предусмотрено, что индексацию проведут на 10%. Хотя с учетом более высокой, чем планировалось, инфляции в 2024-м, по предварительным расчетам OBOZ.UA, индексация может произойти на 11-12%.

Кому повысят пенсии на 100-200 грн. Размер прибавки зависит от того, какая расчетная пенсия у вас есть. Например, если ваш расчетный размер пенсии (не фактическая выплата, а именно то, что посчитано по формуле) составляет меньше минималки (2361 грн), прибавка будет составлять 100-200 грн.

Кому повысят пенсии на 300-400 грн. Прибавку от 300 до 400 грн может получить большинство украинцев. Это те, кто получает от 3000 до 4000 грн расчетной пенсии.

Кому повысят пенсии на 400-500 грн. Такое повышение ожидается для значительного количества украинцев. Это те, у кого расчетный размер пенсии составляет до 5000 грн.

Увеличение от 1000 грн. Значительное повышение (на сумму от 1000 грн) получают те, у кого расчетный размер пенсии больше 10 тыс. грн. Отдельно следует отметить, что все специальные пенсии индексируют по специальным законам. Следовательно те, кто и так получает высокие выплаты, повышения не получат.

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Имея статус лица с инвалидностью Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев прокурорского стажа.

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