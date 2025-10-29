Пенсии украинцев могут забрать: назван полный перечень причин. Что стоит знать каждому
В Украине часть пенсионеров до конца года должна пройти идентификацию. Она может затронуть сотни тысяч украинцев. Отсутствие идентификации для тех, кто остался на оккупированной части или выехал за границу – одна из целого ряда причин для прекращения выплат пенсий.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Переселенцам для получения пенсии нужно либо иметь действующий статус ВПЛ, либо проходить верификацию. В реестре судебных решений можно увидеть целый ряд дел, где пенсионеры-переселенцы оставались без выплат, потому что не восстанавливали статус ВПЛ.
За что могут оставить без пенсий:
- Выявление недостоверных данных. Если в документах или в информации, на основе которой назначена или осуществляется выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные – ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер.
- Неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд. Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть приостановлены.
- Непрохождение физической идентификации / верификации. Через закон о верификации и через постановление № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если он этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены.
- Изменение статуса лица с инвалидностью / пропуск осмотра. Если лицо получает пенсию по инвалидности и должен быть проведен повторный медико-социальный осмотр или оценка, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины) – пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем.
- Судебное решение. В случае соответствующего решения суда выплаты могут быть отменены или изменены. Относительно лиц, находящихся на оккупированных территориях, – здесь есть особенности: До 2025 года существовали ограничения по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или остались там под оккупацией.
Но постановлением КМУ № 299 от 11 февраля 2025 года установлены специфические условия: лица, проживающие на оккупированных территориях или выехавшие из них на подконтрольную территорию, должны подтвердить информацию о неполучении пенсии от РФ и пройти физическую идентификацию до конца года (2025) для сохранения своих прав.
Если эти условия не будут выполнены в срок, пенсия может быть прекращена. "Также стоит отметить, что закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" устанавливает, что верификация государственных выплат (включая пенсии) – это комплекс мероприятий по проверке достоверности информации, влияющей на право или размер выплаты. Итак, "непрохождение верификации" может быть основанием для прекращения выплат, но только если это прямо предусмотрено нормативными актами и если нарушен срок или требования законодательства", – объясняет адвокат.
Проверить, действительно ли пенсию получает пенсионер, если он находится на временно оккупированной территории, украинским чиновникам сложно. Самый простой пример – если пенсионер умирает на подконтрольной территории, информация о смерти попадает в государственные реестры. Но если пенсионер умер, например, в Донецке, ПФУ может об этом не узнать.
Похожая ситуация и с теми пенсионерами, которые выехали за границу. Чтобы убедиться, что пенсия платится тому, кто ее заработал, и ввели ежегодную идентификацию. Это не нововведение, она проходила и раньше. При этом иногда Пенсионный фонд правила нарушает. К OBOZ.UA уже обратились десятки переселенцев, которые зарегистрированы на подконтрольной территории и которых так же заставляют проходить идентификацию.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь минимум 33 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет.
