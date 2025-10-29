Пенсии украинцев могут забрать: назван полный перечень причин. Что стоит знать каждому

В Украине часть пенсионеров до конца года должна пройти идентификацию. Она может затронуть сотни тысяч украинцев. Отсутствие идентификации для тех, кто остался на оккупированной части или выехал за границу – одна из целого ряда причин для прекращения выплат пенсий.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Переселенцам для получения пенсии нужно либо иметь действующий статус ВПЛ, либо проходить верификацию. В реестре судебных решений можно увидеть целый ряд дел, где пенсионеры-переселенцы оставались без выплат, потому что не восстанавливали статус ВПЛ.

За что могут оставить без пенсий:

Выявление недостоверных данных. Если в документах или в информации, на основе которой назначена или осуществляется выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные – ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер.

Если в документах или в информации, на основе которой назначена или осуществляется выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные – ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер. Неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд. Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть приостановлены.

Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть приостановлены. Непрохождение физической идентификации / верификации. Через закон о верификации и через постановление № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если он этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены.

Через закон о верификации и через постановление № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если он этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены. Изменение статуса лица с инвалидностью / пропуск осмотра. Если лицо получает пенсию по инвалидности и должен быть проведен повторный медико-социальный осмотр или оценка, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины) – пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем.

Если лицо получает пенсию по инвалидности и должен быть проведен повторный медико-социальный осмотр или оценка, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины) – пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем. Судебное решение. В случае соответствующего решения суда выплаты могут быть отменены или изменены. Относительно лиц, находящихся на оккупированных территориях, – здесь есть особенности: До 2025 года существовали ограничения по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или остались там под оккупацией.

Но постановлением КМУ № 299 от 11 февраля 2025 года установлены специфические условия: лица, проживающие на оккупированных территориях или выехавшие из них на подконтрольную территорию, должны подтвердить информацию о неполучении пенсии от РФ и пройти физическую идентификацию до конца года (2025) для сохранения своих прав.

Если эти условия не будут выполнены в срок, пенсия может быть прекращена. "Также стоит отметить, что закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" устанавливает, что верификация государственных выплат (включая пенсии) – это комплекс мероприятий по проверке достоверности информации, влияющей на право или размер выплаты. Итак, "непрохождение верификации" может быть основанием для прекращения выплат, но только если это прямо предусмотрено нормативными актами и если нарушен срок или требования законодательства", – объясняет адвокат.

Проверить, действительно ли пенсию получает пенсионер, если он находится на временно оккупированной территории, украинским чиновникам сложно. Самый простой пример – если пенсионер умирает на подконтрольной территории, информация о смерти попадает в государственные реестры. Но если пенсионер умер, например, в Донецке, ПФУ может об этом не узнать.

Похожая ситуация и с теми пенсионерами, которые выехали за границу. Чтобы убедиться, что пенсия платится тому, кто ее заработал, и ввели ежегодную идентификацию. Это не нововведение, она проходила и раньше. При этом иногда Пенсионный фонд правила нарушает. К OBOZ.UA уже обратились десятки переселенцев, которые зарегистрированы на подконтрольной территории и которых так же заставляют проходить идентификацию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь минимум 33 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

