За что украинцев оставят без пенсий: для кого обязательна идентификация и кому могут уменьшить выплаты

В Украине часть пенсионеров до конца года должна пройти идентификацию. Она может затронуть сотни тысяч украинцев. Те, кто от проверки откажется, может остаться без пенсии. О том, в каких случаях могут забрать выплату и что нужно знать об идентификации, читайте в материале OBOZ.UA.

За что украинцев могут оставить без пенсий

Адвокат ЮК "Мережа права" Андрей Дзись по просьбе OBOZ.UA озвучил наиболее распространенные основания прекращения выплаты пенсии:

Выявление недостоверных данных. Если в документах или в информации, на основе которой назначена или осуществляется выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные – ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер.

Неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд. Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализовывает выплату), выплаты могут быть приостановлены.

Непрохождение физической идентификации / верификации. Через закон о верификации и через постановление № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если он этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены.

Изменение статуса лица с инвалидностью / пропуск осмотра. Если лицо получает пенсию по инвалидности, и должен быть проведен повторный медико-социальный осмотр или оценка, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины) - пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем.

Судебное решение. При соответствующем решении суда выплаты могут быть отменены или изменены. Относительно лиц, находящихся на оккупированных территориях - здесь есть особенности: До 2025 года существовали ограничения по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или оставшимся там под оккупацией.

Но постановлением КМУ № 299 от 11 февраля 2025 года установлены специфические условия: лица, проживающие на оккупированных территориях или выехавшие из них на подконтрольную территорию, должны подтвердить информацию о неполучении пенсии от РФ и пройти физическую идентификацию до конца года (2025) для сохранения своих прав.

Если эти условия не будут выполнены в срок, пенсия может быть прекращена. "Также стоит отметить, что закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" устанавливает, что верификация государственных выплат (включая пенсии) – это комплекс мероприятий по проверке достоверности информации, влияющей на право или размер выплаты. Итак, "не прохождение верификации" может быть основанием для прекращения выплат, но только если это прямо предусмотрено нормативными актами и если нарушен срок или требования законодательства", – объясняет адвокат.

Проверить, действительно ли пенсию получает пенсионер, если он находится на временно оккупированной территории, украинским чиновникам сложно. Самый простой пример – если пенсионер умирает на подконтрольной территории, информация о смерти попадает в государственные реестры. Но если пенсионер умер, например, в Донецке, ПФУ может об этом не узнать.

Похожая ситуация и с теми пенсионерами, которые выехали за границу. Чтобы убедиться, что пенсия платится тому, кто ее заработал, и ввели ежегодную идентификацию. Это не нововведение, она проходила и раньше. При этом иногда Пенсионный фонд правила нарушает. К OBOZ.UA уже обратились десятки переселенцев, которые зарегистрированы на подконтрольной территории и которых так же заставляют проходить идентификацию.

Переселенцам для получения пенсии нужно либо иметь действующий статус ВПЛ, либо проходить верификацию. В реестре судебных решений можно встретить целый ряд дел, где пенсионеры-переселенцы оставались без выплат, потому что не возобновляли статус ВПЛ.

"В октябре 2024 года выплата пенсии была прекращена в связи с тем, что из Единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц поступила информация, что справка, подтверждающая статус ВПЛ является недействующей. Истец обратилась в пенсионный орган с заявлением о возобновлении пенсии, однако решением Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области № 963270843784 от 16.01.2025 истцу отказано в возобновлении выплаты пенсии в связи с тем, что истцом не пройдена идентификация личности и не предоставлена обновленная справка внутренне перемещенного лица", – говорится в материалах дела №440/3276/25.

Полтавский окружной административный суд решил, что приостанавливать выплату пенсий можно только в том случае, если основание описано в Законе №1058-IV. Поэтому ПФУ действовал незаконно.

"Учитывая изложенное, суд считает, что истец имеет право на получение конституционной гарантии в виде пенсии независимо от места жительства, в то время, как отказ пенсионного органа по приведенным основаниям, является ничем иным, как создание искусственных препятствий для получения истцом своей социальной гарантии в виде пенсии", – решил суд.

Пройти идентификацию можно одним из способов:

Онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Можно авторизоваться в своем личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Для этого используйте квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданную в приложении Дія. С помощью видеоконференцсвязи Видеоконференция проводится по определенным правилам с гарантиями безопасности личных данных. Подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи можно через вебпортал электронных услуг (или по номерам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71). Через зарубежные дипломатические учреждения Можно обратиться в посольство или консульство Украины, которые выдают документ о подтверждении пребывания лица в живых. Такое подтверждение нужно отправить в территориальный орган Пенсионного фонда. Указанные документы также можно подать в электронном виде – через веб-портал. Лично в сервисном центре или банковском учреждении Если пенсионер / получатель страховой выплаты, который должен пройти идентификацию, имеет возможность обратиться на подконтрольной территории в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в уполномоченный банк.

"Нарушения" чаще всего находятся у "чернобыльцев"

Андрей Дзись из "Сети права" объясняет: если пенсия была приостановлена из-за того, что пенсионер не вовремя выполнил свои обязанности (например, не прошел идентификацию в срок), ПФУ может возобновить выплату, но компенсация недополученных сумм может быть ограничена – заплатят за период до трех лет.

То есть если возобновить выплату через четыре года, то компенсацию за один год не заплатят. "Также если же прекращение выплаты было по вине самого ПФУ (организовано ненадлежащим образом, из-за служебной проволочки), тогда пенсионер может требовать возврата всех недополученных сумм без срочных ограничений, и с компенсацией потери дохода (по закону)", – объясняет адвокат.

Относительно случаев, когда находятся "неточности" в документах – чаще всего это дела инвалидов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Пенсия им начисляется согласно справок о заработной плате в зоне отчуждения. Большинство таких справок выдавались еще в 90-х и в начале 2000-х. Начиная с июня 2025 года ПФУ осуществляет проверку таких пенсионных дел и отменяет такие справки о заработной плате.

"Ответы бывают разными: справка выдавалась не в соответствующей форме или нечитабельная; отсутствует информация в справках об основаниях их выдачи (отсутствие первичных документов); справки выдавались во исполнение решения судов, и применение их при дальнейших перерасчетах не было возложено на ПФУ; расхождения в премиях и дополнительных надбавках, периодах и территорий пребывания во время ликвидации аварии последствий ЧАЭС. В большинстве случаях такие действия следует признавать противоправными в судебном порядке", – говорят в "Сети права".

В практике Андрея Дзися был случай, когда учительница получила единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий, поскольку она работала более 30 лет, дающих право выхода на пенсию по выслуге лет.

Но ПФУ пересмотрел пенсионное дело и уже позже решил, что 30 лет педагогического стажа не было и требовал вернуть единовременное пособие. Отстаивать свои права женщине пришлось в суде.

