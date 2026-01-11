Морозы в Украине будут продолжаться: где прогнозируют до -24 градусов

В понедельник, 12 января в Украине ночью предполагается понижение температуры. Морозная погода в Украине будет продолжаться до 18 января ориентировочно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее информации, гололедица на дорогах продлится вплоть до весны.

Погода в Украине и Киеве 12 января

По ее информации, завтра по всей территории Украины ожидается -12... -18 градусов, на крайнем севере -18... -24, на юго-западе Украины -7... -12 градусов, на юге -4...-6 градусов.

Днем 12 января в северной части -7...-13 градусов, на остальной территории -3...-9 градусов, на юге -2...-4 градуса.

В большинстве регионов ожидается без существенных осадков, снежить будет только в западных областях. Синоптик добавляет, что гололедица сохранится до конца зимы.

В Киеве, как говорит синоптик, понедельник ожидается очень холодным. Ночью столбики термометра покажут -14...-18, днем -10...-13 градусов, без существенных осадков. В дальнейшем в Украине морозы будут продолжаться.

"Ослабление будут, но не прекращение мороза, температурные отметки будут колебаться. Вчерашнее ослабление мороза перенесли прогностические модели с 15 на 18 января", – сказала Диденко.

Напомним, в Укргидрометцентре заявили, что экстремально низкая температура воздуха в Украине в ближайшее время не ожидается. Людям стоит ориентироваться на прогнозы в пределах нескольких дней, поскольку данные могут меняться каждые 6-12 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель.

