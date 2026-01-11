Французский футболист погиб, пытаясь сделать фото у водопада

22-летний французский футболист Алексис Вергос трагически погиб во время отдыха в Таиланде. Молодой спортсмен сорвался с высоты у популярного туристического водопада, когда пытался сделать фото на память.

Трагедия произошла на острове Ко Самуи в провинции Сураттхани. Уроженец Кемпера Алексис Верго отправился на прогулку к водопаду На Муанг 2 вместе со своей невестой, однако обычная туристическая прогулка закончилась смертельным несчастным случаем.

Француз поскользнулся на мокрых камнях у подножия водопада в момент, когда фотографировал каскад воды. Издание The Mirror сообщает, что Верго упал с нескольких метров в воду, при падении ударившись головой о камни.

Несмотря на сильное течение, спасателям удалось извлечь тело спортсмена, застрявшее в расщелине. Первичное судебно-медицинское обследование показало, что причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма.

Невеста футболиста также сорвалась, однако сумела ухватиться за ветку дерева и осталась жива. Она же вызвала полицию и экстренные службы. По словам представителя полиции Ко Самуи Чаюта Тулачотикулa, девушка находится в состоянии глубокой психологической травмы.

Алексис Верго выступал на любительском уровне и был игроком футбольного клуба "Quimper Ergué Armel". Клуб опубликовал траурное сообщение в Facebook, отметив, что погибший с детства был связан с командой, а его отец на протяжении многих лет работал тренером и волонтером. Коллектив и руководство "Quimper Ergué Armel" выразили соболезнования семье и близким футболиста, а также подчеркнули, что память об Алексисе навсегда останется в истории клуба.

