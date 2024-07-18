Остался один день: в Украине возрастут тарифы для выезжающих за границу на авто

В Украине повысили стоимость полисов "Зеленая карта" на 5%, и новые цены вступят в силу с 19 июля 2024 года. Это повышение повлияет на все категории транспортных средств, включая легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили и мотоциклы.

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Об этом сообщило Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ). Новые цены вступят в силу с 19 июля 2024 года.

Это повышение повлияет на всех владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Украины в страны Европы. Стоимость страховых платежей по договорам страхования "Зеленая карта" составит:

Для легковых автомобилей пассажировместимостью до 9 человек и автомобилей общей массой до 3500 кг:

на 15 дней – 1214 грн (было 1156 грн);

на 1 месяц – 1934 грн (было 1841 грн);

на 3 месяца – 5217 грн (было 4968 грн);

на 6 месяцев – 10120 (было 9636 грн);

на 1 год – 13493 грн (было 12849 грн).

Для автобусов:

на 15 дней – 4542 грн (было 4235 грн);

на 1 месяц – 6342 грн (было 6039 грн);

на 3 месяца – 12639 грн (было 12035 грн);

на 6 месяцев – 22 129 (было 21 072 грн);

на 1 год – 41 110 грн (было 39 147 грн).

Для грузовых автомобилей:

на 15 дней – 2598 грн (было 2474 грн);

на 1 месяц – 3794 грн (было 3613 грн);

на 3 месяца – 9222 грн (было 8781 грн);

на 6 месяцев – 17 019 грн (было 16 206 грн);

на 1 год – 32196 грн (было 30658 грн).

Для мотоциклов:

на 15 дней – 494 грн (было 471 грн);

на 1 месяц – 674 грн (было 642 грн);

на 3 месяца – 1574 грн (было 1499 грн);

на 6 месяцев – 2878 (было 2741 грн);

на 1 год – 4497 грн (было 4283 грн).

Сертификат международного автомобильного страхования, известный как "Зеленая карта", является международным сертификатом страхования, признаваемым органами власти всех 50 стран, входящих в международную систему "Зеленой карты". Этот сертификат выдается в Украине страховыми компаниями, полноправными членами МТСБУ.

"Зеленая карта" возмещает ущерб, причиненный водителем обеспеченного транспортного средства третьим лицам на территории стран-членов системы. В случае ДТП ущерб, причиненный водителем иностранца, возмещается иностранным страховщиком, а ущерб, причиненный незастрахованным водителем, возмещается Национальным Бюро или Гарантийным Фондом страны, где произошло ДТП. При пересечении границы на автомобиле "Зеленая карта" является обязательным документом. Это своего рода автогражданка для выезда за пределы страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Италия, Греция и Нидерланды внесли изменения в условия получения Голубой карты Европейского Союза (ЕС), упростив процесс высококвалифицированных работников из-за пределов ЕС. Это облегчает украинцам возможность получения вида на жительство и работу в этих странах.

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