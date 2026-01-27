Украинцам за рубежом прекратили выплаты от государства: при каком условии возобновят помощь

Выезжая за границу, украинцы теряют право на социальные выплаты от государства. Впрочем начисление пенсии и помощи многодетным семьям и детским домам семейного типа восстановится при условии онлайн-верификации.

Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил в интервью. Он подчеркнул, что остальным гражданам украинская власть не сможет оказывать поддержку за рубежом, даже если страны, которые их приютили, отменят выплаты материальной помощи.

Как не потерять украинскую пенсию за границей

Украинцам, которые выехали за границу и не прошли проверку, приостанавливается выплата пенсий, предупредил Улютин. Начисления возобновляются только после онлайн-верификации или возвращения в страну, но другой социальной помощи для таких граждан не предусмотрено.

С начала 2026 года Пенсионный фонд уже прекратил выплаты тем, кто не подтвердил свою личность. Министр отмечает, что это решение является временным.

"Это не отмена, а остановка. Когда человек будет верифицирован, выплаты будут восстановлены с той даты, с которой были остановлены. Если человек возвращается в Украину, ему восстанавливается пенсия. Верификацию пенсионеры могут пройти онлайн", – подчеркнул Улютин.

Онлайн-верификация: инструкция

Открыть приложение ПФУ и выбрать вход через Дія.Підпис.

Подтвердить запрос на авторизацию в приложении Дія.

При необходимости активировать Дія.Підпис и согласиться с условиями.

Предоставить доступ к камере смартфона.

Пройти фотоидентификацию по подсказкам на экране.

Создать или ввести пятизначный код Дія.Підпису.

Подтвердить авторизацию для Пенсионного фонда.

Помощь многодетным семьям

После выезда за границу многодетные семьи и детские дома семейного типа также могут продолжать получать помощь от Украины при условии прохождения онлайн-проверки. Но новых выплат, которые получают те, кто остался в Украине (например, "Пакет школьника"), для них не предусмотрено.

"Это все направлено на помощь людям внутри страны для облегчения сложных условий", – пояснил Улютин.

На фоне тенденции к уменьшению выплат, которые украинские беженцы получают за рубежом от стран, которые их приняли, министр предупредил: таких людей государство будет поддерживать только при условии пребывания в Украине. "Мы готовы создать все те же условия, что и для внутренне перемещенных лиц", – сказал глава Минсоца.

