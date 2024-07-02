Одна из стран ЕС объявила шестидневный рабочий день: люди взбунтовались

Власти Греции ввели в стране шестидневный рабочий день для компаний, оказывающих услуги круглосуточно. Теперь их работники будут работать либо по два часа в день дольше, либо будут отрабатывать целую 8-часовую смену.

Видео дня

Как пишет The Guardian, за отработанные дополнительные часы работники получат надбавку в размере 40% к дневной зарплате. Это должно решить проблемы невыплаты за сверхурочную работу и незадекларированную работу.

Переход на 6-дневную рабочую неделю вызвал резкую критику в Греции и в стране начались протесты рабочих. Критики назвали эту инициативу "серьезным шагом назад" для рабочих.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, рабочие в Греции работают больше, чем в США, Японии и других 27 странах ЕС. В 2022 году греческие работники в среднем отработали 1886 часов, что превышает средний показатель США (1811 часов) и средний показатель ЕС (1571 час).

Также отмечается, что в Греции слабо развита инспекция соблюдения трудового законодательства и новые правила позволят работодателям произвольно требовать от сотрудников работать еще один дополнительный день.

Также решение греческого правительства противоречит глобальной тенденции сокращать рабочую неделю до четырех дней. Многочисленные эксперименты продемонстрировали рост эффективности труда и улучшение качества жизни работников за 4-дневную рабочую неделю.

Ранее OBOZ.UA уже писал о странах Европы, которые вводят у себя четырехдневный рабочий график. К ним относятся Португалия, Швеция, Великобритания, Германия, Финляндия и другие страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!