Одна из стран ЕС изменила помощь для украинцев: кто теперь получит деньги

Власти Словакии утвердили новую систему государственных субсидий на жилье для лиц со статусом временной защиты. Выплаты предназначены для словаков, которые бесплатно поселили у себя украинских беженцев пожилого возраста, с инвалидностью, малолетними детьми или получающих социальную помощь от государства.

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Как сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Словакии (УВКБ ООН), новая система была утверждена 13 июня Национальным советом Словацкой Республики. Она вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Согласно с обновленными правилами Министерство внутренних дел Словакии предоставляет субсидии владельцам квартир, домов и центров коллективного проживания, которые которые бесплатно предоставляют жилье лицам со статусом odídenec útočisko и dočasné útočisko. Субсидии выплачиваться:

в течение первых 120 дней после получения лицом статуса временной защиты в Словакии;

свыше 120 дней, но только если беженец считается уязвимым лицом.

Размер субсидии пока остается неизменным. Также в новой системе утвердили перечень уязвимых лиц:

члены домохозяйства, получающие помощь в материальной нужде ("pomoc v hmotnej núdzi") от управления труда, социальных дел и семьи ("Úrad práce");

("pomoc v hmotnej núdzi") от управления труда, социальных дел и семьи ("Úrad práce"); лица с тяжелой формой инвалидности , получающие пособие по инвалидности ("dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím") от управления труда, социальных дел и семьи;

, получающие пособие по инвалидности ("dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím") от управления труда, социальных дел и семьи; лица в возрасте 65 лет или старше ;

; дети в возрасте до 5 лет и их родители или опекуны.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о новой материальной помощи от УВКБ ООН для особо уязвимых категорий беженцев. Выплаты предназначены для лиц из таких категорий:

граждане, приехавшие в Словакию после 1 января 2024 года, не смогли найти постоянную работу или их доход ниже прожиточного минимума в стране (268 евро в месяц);

лица, не получающие помощь.

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