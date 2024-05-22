Украинским беженцам в Словакии обещают новую материальную помощь: кто может рассчитывать на выплату

Украинским беженцам в Словакии обещают новую материальную помощь от УВКБ ООН, направленную на особо уязвимые категории граждан, нуждающихся в поддержке. Эта инициатива поможет лицам, которые ищут убежища и понесли потери в условиях экономической нестабильности и социальных препятствий.

Об этом идет речь на сайте организации. Поддержка предоставляется совместно с УВКБ ООН и ЮНИСЕФ. Основное внимание сосредоточено на лицах, ищущих убежища, и лиц без гражданства. Выплаты получат лица, относящиеся к следующим категориям:

граждане, приехавшие в Словакию после 1 января 2024 года, не смогли найти постоянную работу или их доход ниже прожиточного минимума в стране (268 евро в месяц);

или их доход в стране (268 евро в месяц); лица, не получающие помощь от Словацкого управления труда, социальных дел и семьи.

А также выплату получат граждане, относящиеся к особо уязвимым категориям. А именно:

одинокие родители;

лица, которые ухаживают за двумя и более детьми;

семьи с тремя и более детьми;

семьи с ребенком в возрасте до трех лет;

дети с инвалидностью;

граждане старше 60 лет;

лица с серьезными заболеваниями.

Как оформить помощь

Для получения помощи граждане Украины должны предоставить определенный перечень документов. А именно:

документы об инвалидности;

медицинские справки;

письмо об отказе в помощи от Úrad práce;

в помощи от Úrad práce; дополнительная оценка уязвимости (для пожилых людей, инвалидов без детей и лиц с тяжелыми болезнями).

Также нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. В них входят:

удостоверение личности;

номер регистрации;

словацкий номер телефона;

банковские реквизиты

Процесс подачи заявки

Украинцы могут записаться на собеседование, позвонив по бесплатной линии: 0800 22 12 30 (звонки со словацкого телефонного номера) или на бесплатный стационарный телефон : +421 2 22 11 56 50. После этого заявителю пошлют сообщение с датой и местом.

Решение о предоставлении помощи принимается в течение четырех недель после собеседования. Деньги перечисляются на банковские счета или через Western Union.

Размер помощи определяется индивидуально в зависимости от количества членов семьи, возраста и особенностей категории уязвимости. Актуальную информацию можно отслеживать в Telegram-канале УВКБ ООН в Словакии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, около 6,5 млн украинцев находятся за границей. Последний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что почти половина (44%) беженцев либо вообще не следят за новостями из Украины, либо уклоняются от ответа, откуда они получают эту информацию. Это свидетельствует о потере связей.

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