Обязательно ли украинцам оцифровывать трудовую книжку: в ПФУ сделали важное заявление

В Украине оцифровка трудовой книжки не является обязательной, ведь Пенсионный фонд (ПФУ) все равно учтет стаж даже без этого при оформлении пенсии. В то же время людям со стажем до 2000 года стоит сделать это заранее, чтобы избежать задержек и проблем с подтверждением данных.

Видео дня

Об этом рассказал председатель правления ПФУ по вопросам цифровизации Александр Малецкий в эфире"Украинского радио". С 2021 года главным источником информации о трудовой деятельности украинцев стал электронный Реестр застрахованных лиц.

Именно его ведет ПФУ, и именно эти данные теперь используются для начисления пенсий. Бумажная трудовая книжка не исчезла, но ее роль изменилась, ведь теперь она выполняет лишь вспомогательную функцию и фактически дублирует информацию, которая уже есть в электронной системе.

Одной из главных причин перехода на "цифру" стало качество данных. В бумажных трудовых книжках годами накапливались ошибки, неточные записи, отсутствие важной информации, различные форматы заполнения. Сегодня же данные о трудоустройстве подаются вместе с официальной отчетностью работодателей и автоматически проверяются.

Отмечается, что это позволяет избегать ошибок в названиях предприятий, точно фиксировать периоды работы и формировать корректный страховой стаж. В результате система становится более прозрачной и удобной как для государства, так и для самих граждан.

Есть важный нюанс, электронный реестр накапливает данные лишь примерно с 2000 года. Вся информация о трудовой деятельности до этого периода автоматически туда не попала. Именно поэтому возникла необходимость оцифровать бумажные трудовые книжки, чтобы "дотянуть" стаж за 80-е, 90-е годы и внести его в электронную систему.

Без этого часть стажа может просто не отобразиться в реестре до момента оформления пенсии. Однако, жесткой обязанности нет, закон не предусматривает штрафов или наказания за то, что человек не подал свою трудовую книжку для оцифровки.

Более того, даже если этого не сделать заранее, Пенсионный фонд все равно примет документы во время оформления пенсии. Данные внесут в реестр уже тогда, и стаж будет учтен.

Однако есть практический момент, ведь в таком случае процесс назначения пенсии может затянуться, ведь придется дополнительно проверять информацию. Малецкий советует не откладывать оцифровку в нескольких случаях:

если у вас значительный трудовой стаж до 2000 года;

если есть ошибки или неточности в записях;

если часть документов утеряна;

если вы планируете выход на пенсию в ближайшее время.

В таких ситуациях лучше заранее проверить и внести все данные, чтобы избежать задержек и лишней бюрократии. В связи с реалиями военного времени государство рассматривает возможность продления переходного периода для оцифровки документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине тысячам пенсионеров приостановили выплаты из-за непрохождения идентификации и отсутствия подтверждения, что они не получают пенсию от РФ. Чтобы вернуть деньги, нужно подать заявление и пройти проверку – после этого выплаты восстановят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!