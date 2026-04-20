Пенсии некоторых украинцев "поставили на паузу": как возобновить выплаты

В Украине тысячам пенсионеров приостановили выплаты из-за непрохождения идентификации и отсутствия подтверждения, что они не получают пенсию от РФ. Чтобы вернуть деньги, нужно подать заявление и пройти проверку – после этого выплаты возобновят с компенсацией за весь период задержки.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Луганской области. Там отмечают, что ситуация не является окончательной отменой пенсий – это временный механизм контроля, который можно пройти и восстановить выплаты.

С 1 апреля 2026 года части украинцев приостановили пенсионные выплаты из-за невыполнения двух ключевых требований – не пройдена обязательная идентификация или не подтверждено, что человек не получает пенсию от РФ. Правила касаются прежде всего жителей временно оккупированных территорий и тех, кто выехал с ВОТ на подконтрольную Украине территорию или за границу.

Более 169 тысяч пенсионеров-ВПЛ пока не получают свои выплаты именно из-за проблем с идентификацией. Хотя это меньше, чем в начале года (около 337 тысяч), цифра все равно остается значительной. В ПФУ отмечают, что механизм возврата пенсии четкий и доступный, для этого нужно:

пройти идентификацию (онлайн, через видеосвязь или лично);

подать заявление о возобновлении выплат;

подтвердить, что пенсия не получается от российской стороны.

Подать заявление можно несколькими способами:

лично в сервисном центре;

через электронный портал ПФУ;

с помощью видеоидентификации;

по почте (для тех, кто находится за границей).

Для онлайн-варианта используется Дія и электронная подпись. После подтверждения личности и подачи заявления выплаты восстанавливаются примерно в течение 10 дней. Важно, что государство компенсирует все невыплаченные суммы – пенсионеры получают деньги за весь период задержки.

Если же человек уже проходил идентификацию, но выплаты не вернулись – нужно дополнительно подать заявление. Есть ключевой момент, если подать заявление на восстановление до конца 2026 года, пенсию восстановят с даты ее приостановления. Если же затянуть то могут возникнуть сложности с компенсацией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которым не хватает страхового стажа для пенсии, могут докупить его или единовременно за прошлые периоды, или постепенно через ежемесячные добровольные взносы. Кроме того, пенсионерам готовят изменения, которые позволят легче подтвердить стаж даже без полного пакета документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!