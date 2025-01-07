В Украине переписали цены на "автогражданку": к чему готовиться владельцам машин

С 1 января в Украине вступил в силу новый закон об "автогражданке", то есть обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, или ОСГПО. Изменения коснутся лимитов страховых выплат, правил оформления ДТП и повлияют на конечную стоимость страхового полиса.

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OBOZ.UA разбирался, к каким изменениям следует быть готовым украинским автомобилистам. Прежде всего, следует учитывать, что новации будут распространяться только на новые полисы, приобретенные уже в 2025 году – остальные будут действовать на прежних условиях в рамках определенного срока. Что именно изменится:

повышение страховых выплат на ремонт автомобиля (со 160 до 250 тысяч гривен) и лечение пострадавших в ДТП (с 320 до 500 тысяч гривен);

отменена франшиза (часть средств, не возмещаемая страховой) во всех договорах.

упрощение получения выплат, поскольку прямое урегулирование убытков страховых компаний теперь обязательно (т.е. после ДТП водитель сможет обратиться в свою страховую компанию, а не виновника);

восстановление и возмещение автомобиля будет рассчитываться без учета износа (т.е. до состояния "как до ДТП"), а страховые компании будут самостоятельно заниматься вопросом организации ремонта на авторизованных СТО, что лишит водителей необходимости решать этот вопрос самостоятельно;

наличие полиса будут мониторить через систему камер контроля скорости, которые будут фиксировать номера, а система будет автоматически проверять наличие "автогражданки";

бумажные полисы Green card ("зеленая карта") приравняли к электронным, так что их необязательно распечатывать во время пересечения границы.

Также теперь льготники (в частности, участники боевых действий, лица с инвалидностью и т.п.) также должны иметь ОСАГО. Впрочем, они смогут приобрести полис со скидкой 50%.

"Большинство ущерба теперь можно оформлять через европротокол, а время рассмотрения дел сокращается с 90 до 60 дней. Это удобно для водителей и уменьшает бюрократические процедуры", – отметил директор криворожского филиала страховой компании Александр Пухальский.

Кроме того, будет отменено регулирование цен на "автогражданку", поэтому стоимость полисов предположительно вырастет, но неизвестно насколько. Согласно данным hotline.finance, цены могут вырасти по меньшей мере вдвое. В частности, одна из киевских страховых фирм определила следующие цены на полисы:

для легкового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания объемом до 1600 куб.см – 6400 грн (было 3200 грн);

для мотоцикла или мотороллера с двигателем внутреннего сгорания объемом до 300 куб.см – 2176 гривен (было 1088 грн).

В течение 2025 года продлится переходный период, когда водители-участники ДТП могут иметь как старые, так и новые полисы, поэтому каждый случай будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение двух лет после введения в действие закона о новых условиях автострахования суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших поэтапно увеличат до 1 млн грн на одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай вне зависимости от количества пострадавших, а за ущерб, причиненный имуществу пострадавших – до 2 млн грн на один страховой случай, вне зависимости от количества пострадавших.

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