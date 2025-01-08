Правила изменились: что нужно знать о "Зеленой карте" для выезда за границу в 2025 году

Для украинских водителей заметно изменили правила оформления страховки для выезда за границу на авто – "Зеленой карты". Так, с 1 января 2025 года вступил в силу новый закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". OBOZ.UA собрал ключевые нормы, а также напоминает о других важных нюансах.

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"Зеленая карта" по-новому: что изменилось в 2025-м Водители больше не смогут оформить страховку прямо на границе и сразу ее пересечь, нужно планировать получение полиса заранее – "Зеленая карта" начинает действовать только на следующие сутки после оформления.

и сразу ее пересечь, нужно планировать получение полиса заранее – "Зеленая карта" начинает действовать после оформления. Цены на "Зеленую карту" больше не регулирует МТСБУ , страховые компании могут устанавливать их самостоятельно (с учетом рисков в каждом конкретном случае).

, страховые компании могут устанавливать их самостоятельно (с учетом рисков в каждом конкретном случае). Полисы, оформленные по старым правилам , менять не нужно – они останутся в силе до истечения их срока действия.

, менять не нужно – они останутся в силе до истечения их срока действия. С 2025 года все страны-члены системы "Зеленая карта" признают электронные полисы – достаточно хранить PDF-файл на смартфоне, распечатывать бумажный вариант не обязательно. Обратите внимание: в случае отсутствия действующего сертификата "Зеленая карта" пограничная служба можетотказать в пересечении границы. Информация о договоре страхования должна быть внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

Страховой полис "Зеленая карта": что это и зачем нужен

"Зеленая карта" (Green card) – это международный полис автострахования , обеспечивающий финансовую защиту ответственности водителя за границей в случае ДТП.

, обеспечивающий финансовую защиту ответственности водителя за границей в случае ДТП. Полис действует в 50 странах, являющихся участниками системы. Список таких стран размещен на сайте COB.

размещен на сайте COB. Документ обязателен при выезде за границу для всех транспортных средств, зарегистрированных в Украине.

для всех транспортных средств, зарегистрированных в Украине. Также полис нужен для въезда в Украину на авто с иностранной регистрацией .

. "Зеленая карта" оформляется на автомобиль, а не на водителя.

Полис обеспечивает покрытие ущерба, нанесенного за границей, но не защищает виновника ДТП. Сумма покрытия зависит от страны, в которой произошла авария.

Какие документы нужны, чтобы оформить "Зеленую карту" в Украине

Свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС);

паспорт или ID-карта владельца ТС;

идентификационный код (ИНН).

Использование "Зеленой карты": что делать после ДТП за границей

Зафиксировать место происшествия на фото или видео;

вызвать полицию и получить официальную справку об обстоятельствах ДТП;

получить копию страхового сертификата виновника ДТП или передать копию своего пострадавшей стороне;

уведомить свою страховую компанию в течение 15 дней (контактные данные содержатся в самом полисе).

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 января 2025 года в Украине переписали цены на "автогражданку", то есть обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, или ОСГПО. Изменения также коснулись лимитов страховых выплат и правил оформления ДТП.

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