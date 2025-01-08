Правила изменились: что нужно знать о "Зеленой карте" для выезда за границу в 2025 году
Для украинских водителей заметно изменили правила оформления страховки для выезда за границу на авто – "Зеленой карты". Так, с 1 января 2025 года вступил в силу новый закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". OBOZ.UA собрал ключевые нормы, а также напоминает о других важных нюансах.
Страховой полис "Зеленая карта": что это и зачем нужен
- "Зеленая карта" (Green card) – это международный полис автострахования, обеспечивающий финансовую защиту ответственности водителя за границей в случае ДТП.
- Полис действует в 50 странах, являющихся участниками системы. Список таких стран размещен на сайте COB.
- Документ обязателен при выезде за границу для всех транспортных средств, зарегистрированных в Украине.
- Также полис нужен для въезда в Украину на авто с иностранной регистрацией.
- "Зеленая карта" оформляется на автомобиль, а не на водителя.
- Полис обеспечивает покрытие ущерба, нанесенного за границей, но не защищает виновника ДТП. Сумма покрытия зависит от страны, в которой произошла авария.
Какие документы нужны, чтобы оформить "Зеленую карту" в Украине
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС);
- паспорт или ID-карта владельца ТС;
- идентификационный код (ИНН).
Использование "Зеленой карты": что делать после ДТП за границей
- Зафиксировать место происшествия на фото или видео;
- вызвать полицию и получить официальную справку об обстоятельствах ДТП;
- получить копию страхового сертификата виновника ДТП или передать копию своего пострадавшей стороне;
- уведомить свою страховую компанию в течение 15 дней (контактные данные содержатся в самом полисе).
Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 января 2025 года в Украине переписали цены на "автогражданку", то есть обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, или ОСГПО. Изменения также коснулись лимитов страховых выплат и правил оформления ДТП.
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