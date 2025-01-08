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Правила изменились: что нужно знать о "Зеленой карте" для выезда за границу в 2025 году

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
1,3 т.
Правила 'зеленая карты' изменились

Для украинских водителей заметно изменили правила оформления страховки для выезда за границу на авто – "Зеленой карты". Так, с 1 января 2025 года вступил в силу новый закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". OBOZ.UA собрал ключевые нормы, а также напоминает о других важных нюансах.

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"Зеленая карта" по-новому: что изменилось в 2025-м

  • Водители больше не смогут оформить страховку прямо на границе и сразу ее пересечь, нужно планировать получение полиса заранее – "Зеленая карта" начинает действовать только на следующие сутки после оформления.
  • Цены на "Зеленую карту" больше не регулирует МТСБУ, страховые компании могут устанавливать их самостоятельно (с учетом рисков в каждом конкретном случае).
  • Полисы, оформленные по старым правилам, менять не нужно – они останутся в силе до истечения их срока действия.
  • С 2025 года все страны-члены системы "Зеленая карта" признают электронные полисы – достаточно хранить PDF-файл на смартфоне, распечатывать бумажный вариант не обязательно.

Обратите внимание: в случае отсутствия действующего сертификата "Зеленая карта" пограничная служба можетотказать в пересечении границы. Информация о договоре страхования должна быть внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

Страховой полис "Зеленая карта": что это и зачем нужен

  • "Зеленая карта" (Green card) – это международный полис автострахования, обеспечивающий финансовую защиту ответственности водителя за границей в случае ДТП.
  • Полис действует в 50 странах, являющихся участниками системы. Список таких стран размещен на сайте COB.
  • Документ обязателен при выезде за границу для всех транспортных средств, зарегистрированных в Украине.
  • Также полис нужен для въезда в Украину на авто с иностранной регистрацией.
  • "Зеленая карта" оформляется на автомобиль, а не на водителя.
  • Полис обеспечивает покрытие ущерба, нанесенного за границей, но не защищает виновника ДТП. Сумма покрытия зависит от страны, в которой произошла авария.

Какие документы нужны, чтобы оформить "Зеленую карту" в Украине

  • Свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС);
  • паспорт или ID-карта владельца ТС;
  • идентификационный код (ИНН).

Использование "Зеленой карты": что делать после ДТП за границей

  • Зафиксировать место происшествия на фото или видео;
  • вызвать полицию и получить официальную справку об обстоятельствах ДТП;
  • получить копию страхового сертификата виновника ДТП или передать копию своего пострадавшей стороне;
  • уведомить свою страховую компанию в течение 15 дней (контактные данные содержатся в самом полисе).

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 января 2025 года в Украине переписали цены на "автогражданку", то есть обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, или ОСГПО. Изменения также коснулись лимитов страховых выплат и правил оформления ДТП.

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