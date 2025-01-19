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Некоторые украинцы могут не платить за коммуналку: кто именно и при каких условиях

Дарина Герцева
Личные финансы
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Кто из украинцев может не платить за коммуналку

Право на 100% льготу на оплату коммунальных услуг в Украине имеют пенсионеры отдельных профессий из сельской местности, если их среднемесячный доход не превышает установленный предел.

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Об этом сообщили в ПФУ. Льготы в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого и жидкого топлива, а также сжиженного газа предоставляются пенсионерам, работавшим в сельской местности по следующим профессиям:

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев и библиотек;
  • сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования в области культуры.

Для получения льготы необходимо:

  • продолжать проживать в сельской местности после ухода на пенсию.
  • иметь не менее трех лет стажа работы в соответствующей сфере.
  • работать на должностях, дающих право на льготу, на момент выхода на пенсию.

Право на льготу зависит от среднемесячного дохода семьи. В 2025 году для предоставления льгот средний доход на одного человека в семье пенсионера не должен превышать 4 240 грн. года.

Следует отметить, что льготы не распространяются на членов семьи пенсионера.

  • заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг или приобретение топлива;
  • документы, подтверждающие проживание в сельской местности;
  • справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры или другими соответствующими органами на основании записей в трудовой книжке.

Куда обращаться

  • лично через сервисные центры ПФУ или Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • почтой в адрес местного органа ПФУ;
  • онлайн через:
  • вебпортал электронных услуг ПФУ;
  • мобильное приложение "Пенсионный фонд";
  • портал Действие.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с января 2025 все субсидии и коммунальные льготы будут предоставляться по единому правилу и только тем семьям, чем совокупный доход не позволяет самостоятельно платить за коммунальные услуги Исключение сохранили только для участников боевых действий и лиц с инвалидностью. в результате войны.

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