Некоторые украинцы могут не платить за коммуналку: кто именно и при каких условиях

Право на 100% льготу на оплату коммунальных услуг в Украине имеют пенсионеры отдельных профессий из сельской местности, если их среднемесячный доход не превышает установленный предел.

Видео дня

Об этом сообщили в ПФУ. Льготы в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого и жидкого топлива, а также сжиженного газа предоставляются пенсионерам, работавшим в сельской местности по следующим профессиям:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования в области культуры.

Для получения льготы необходимо:

продолжать проживать в сельской местности после ухода на пенсию.

иметь не менее трех лет стажа работы в соответствующей сфере.

работать на должностях, дающих право на льготу, на момент выхода на пенсию.

Право на льготу зависит от среднемесячного дохода семьи. В 2025 году для предоставления льгот средний доход на одного человека в семье пенсионера не должен превышать 4 240 грн. года.

Следует отметить, что льготы не распространяются на членов семьи пенсионера.

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг или приобретение топлива;

на оплату жилищно-коммунальных услуг или приобретение топлива; документы, подтверждающие проживание в сельской местности;

справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры или другими соответствующими органами на основании записей в трудовой книжке.

Куда обращаться

лично через сервисные центры ПФУ или Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

почтой в адрес местного органа ПФУ;

онлайн через:

вебпортал электронных услуг ПФУ;

мобильное приложение "Пенсионный фонд";

портал Действие.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с января 2025 все субсидии и коммунальные льготы будут предоставляться по единому правилу и только тем семьям, чем совокупный доход не позволяет самостоятельно платить за коммунальные услуги Исключение сохранили только для участников боевых действий и лиц с инвалидностью. в результате войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!