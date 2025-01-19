Некоторые украинцы могут не платить за коммуналку: кто именно и при каких условиях
Право на 100% льготу на оплату коммунальных услуг в Украине имеют пенсионеры отдельных профессий из сельской местности, если их среднемесячный доход не превышает установленный предел.
Об этом сообщили в ПФУ. Льготы в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого и жидкого топлива, а также сжиженного газа предоставляются пенсионерам, работавшим в сельской местности по следующим профессиям:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев и библиотек;
- сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования в области культуры.
Для получения льготы необходимо:
- продолжать проживать в сельской местности после ухода на пенсию.
- иметь не менее трех лет стажа работы в соответствующей сфере.
- работать на должностях, дающих право на льготу, на момент выхода на пенсию.
Право на льготу зависит от среднемесячного дохода семьи. В 2025 году для предоставления льгот средний доход на одного человека в семье пенсионера не должен превышать 4 240 грн. года.
Следует отметить, что льготы не распространяются на членов семьи пенсионера.
- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг или приобретение топлива;
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности;
- справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры или другими соответствующими органами на основании записей в трудовой книжке.
Куда обращаться
- лично через сервисные центры ПФУ или Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
- почтой в адрес местного органа ПФУ;
- онлайн через:
- вебпортал электронных услуг ПФУ;
- мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- портал Действие.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с января 2025 все субсидии и коммунальные льготы будут предоставляться по единому правилу и только тем семьям, чем совокупный доход не позволяет самостоятельно платить за коммунальные услуги Исключение сохранили только для участников боевых действий и лиц с инвалидностью. в результате войны.
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