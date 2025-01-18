В Украине субсидии и коммунальные льготы с января начали считать по-новому: что изменилось

В Украине с января 2025-го все субсидии и коммунальные льготы будут предоставляться по единым правилам и только тем семьям, чем совокупный доход не позволяет самостоятельно платить за коммунальные услуги. Исключение сохранили только для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

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Как сообщает Минсоц, ранее некоторые льготные категории получали коммунальные льготы вне зависимости от дохода семьи. Теперь будут применять единый подход для всех. В частности, в течение 2025 года льготы на ЖКУ для всех получателей будут предоставляться по единому подходу, то есть с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Такая норма предусмотрена в Законе "О государственном бюджете на 2025 год". Отметим, что с 2015 года большинство украинцев из льготных категорий льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получали именно по такому принципу. Однако некоторым категориям они предоставлялись без учета дохода семьи.

"Учитывая ограниченные войной возможности Государственного бюджета Украины и с учетом того, что государство должно обеспечить поддержкой тех украинцев, которые его больше нуждаются, предусмотрена норма, что в течение 2025 года льготы на ЖКУ должны предоставляться для всех по единому подходу и критериям: с учетом дохода семьи и возможности оплачивать коммунальные услуги самостоятельно. При этом, если семья обратилась за назначением льгот с 1 января. 2025 г., ее право на получение льготы с учетом совокупного дохода семьи также будет определяться с 1 января 2025 г. Но если семья получала льготы еще до 31 декабря 2024 г. включительно, изменения по назначению будут применяться по окончании отопительного сезона 2024/2025 гг.", – отмечают в Минсоце.

Норма о едином подходе к учету дохода семьи не будет касаться участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Для них подходы к предоставлению льгот не изменяются. Кроме того, 17 января правительство поддержало проект Закона, который предлагает стимулировать тех граждан, которые получают монетизированные (в денежном эквиваленте) льготы, направлять эти средства именно на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Пока, к сожалению, не все потребители, получающие льготы, придерживаются этого принципа. В частности, с 01.08.2024 в Пенсионный фонд Украины за предоставлением льгот на оплату ЖКУ обратилось более 17 тысяч льготников, которые уже накопили долг в размере 52,7 млн гривен. То есть люди получали средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако тратили их на другие потребности. Это привело к увеличению долгов перед предприятиями критической инфраструктуры", – отмечают в Минсоце.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут получить субсидию на приобретение сжиженного газа и твердого топлива, размер которой зависит от доходов домохозяйства: например, за две тонны топлива (3 824,63 грн за тонну) и два баллона газа (382,46 грн за баллон) государство может компенсировать до 3929,36 грн. Общая сумма субсидии определяется как разница между стоимостью топлива в пределах норм и обязательным платежом.

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