Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию: какие документы нужны для назначения

Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на досрочный уход на пенсию : мужчины с 55 лет, женщины с 50. Размер пенсии зависит от страхового стажа, заработка и включает дополнительные выплаты, гарантированные законодательством.

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Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины. Согласно статье 115 Закона Украины № 1058-IV от 09.07.2003, участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию :

мужчины – в 55 лет, при условии наличия не менее 25 лет страхового стажа;

– в 55 лет, при условии наличия не менее 25 лет страхового стажа; женщины – в 50 лет, если их страховой стаж составляет не менее 20 лет.

Размер пенсии для участников боевых действий определяется с учетом определенных факторов. А именно:

страховой стаж – общий период, в течение которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд;

– общий период, в течение которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд; уровень заработной платы (денежного довольствия), с которого уплачивались страховые взносы.

К базовому размеру пенсии прилагаются также выплаты. Пока они такие:

повышение на 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, по состоянию на ноябрь 2024 это примерно 524,50 грн;

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн. в месяц;

в размере 40 грн. в месяц; ежемесячное адресное пособие для обеспечения общей пенсионной выплаты не менее 4958 грн (постановление КМУ № 656 от 28.07.2010).

Для назначения пенсии УБД необходимо предоставить в Пенсионный фонд оригиналы документов. А именно:

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

и трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж (в частности, документы о военной службе);

или другие документы, подтверждающие стаж (в частности, документы о военной службе); справка о заработной плате до декабря 2016 (в случае, если данные отсутствуют в Реестре застрахованных лиц);

до декабря 2016 (в случае, если данные отсутствуют в Реестре застрахованных лиц); удостоверение участника боевых действий;

справка о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины;

фотография, необходимая для оформления пенсионного удостоверения.

Заявление о назначении или перерасчете пенсии можно подать:

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда.

Список лиц, имеющих статус участника боевых действий, определен в статье 6 Закона Украины № 3551 от 22.10.1993. Это военнослужащие, правоохранители, волонтеры, добровольцы, непосредственно участвовавшие в боевых действиях, а также обеспечивающие оборону и безопасность населения в связи с военной агрессией России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в марте 2025 года в Украине будет проведена массовая индексация пенсий. Ожидается, что пенсии в Украине планируют индексировать на 10-12%, однако это повышение не сможет существенно улучшить материальное состояние большинства пенсионеров. Минимальная пенсия останется на уровне 2300 гривен, а 61,73% пенсионеров будут получать менее 5000 гривен в месяц.

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