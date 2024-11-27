Украинцам проведут масштабную индексацию пенсий: какой она будет и когда увеличат выплаты

В марте 2025 пенсии в Украине планируют индексировать на 10-12%, однако это повышение не сможет существенно улучшить материальное состояние большинства пенсионеров. Минимальная пенсия останется на уровне 2300 гривен, а 61,73% пенсионеров будут получать менее 5000 гривен в месяц.

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Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона. Согласно прогнозам, пенсии могут вырасти на 10-12%, однако это мало повлияет на материальное состояние большинства пенсионеров. К примеру, при пенсии в 3000 гривен повышение составит лишь 300–360 гривен.

Цымбалюк подчеркнул, что минимальная пенсия останется на уровне 2300 гривен, что коснется около 5 миллионов украинцев. На 1 октября 2024 года средний размер пенсии в Украине составил 5851,86 гривны, но большинство пенсионеров получают значительно меньше:

до 3000 грн – 25,79%;

3001-4000 грн – 17,35%;

4001–5000 грн – 18,59%;

5001–10000 грн – 25,57%;

свыше 10000 грн – 12,7%.

Уровень прожиточного минимума в Украине, влияющий на минимальные социальные выплаты, также вызывает беспокойство. На сегодняшний день он составляет 2920 гривен, тогда как минимальная пенсия для людей без страхового стажа – 2361 гривну. Правительство заявляет о необходимости реформирования системы прожиточного минимума, однако в госбюджете на 2025 год предусмотрено сохранение этого показателя без изменений до 2028 года.

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет страхового стажа. Для выхода в 63 года требования колеблются от 22 до 32 лет, а для 65 лет – от 22 лет стажа.

Чем больше стаж и возраст выхода на пенсию, тем выше выплаты. Поэтому эксперты рекомендуют откладывать выход на пенсию для увеличения размера пособия.

В дополнение к индексации Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил, что часть пенсионеров может получить специальные надбавки в 2025 году. Это касается граждан с проблемами здоровья, нуждающихся в постороннем уходе. Также ПФУ напоминает, что выезжающие за границу пенсионеры на постоянное место жительства могут получить авансом шесть пенсий.

Михаил Цымбалюк отметил, что окончательные решения относительно дополнительных мер поддержки еще не приняты. В то же время продолжаются переговоры между правительством, парламентом и Офисом Президента, чтобы найти новые способы помощи наиболее уязвимым категориям населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025-м изменят правила выхода на пенсию. Общий пенсионный возраст не увеличат, однако ужесточат требования к стажу. В результате, больше украинцев не смогут вовремя выходить на заслуженный отдых.

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