Некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на прибавку: какая сумма выплат

В Украине граждане, достигшие 70 лет, имеют право на возрастные надбавки к пенсии, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн., с автоматическим повышением каждые 5 лет. Также пенсионеры могут получать дополнительные доплаты за сверхстаж, содержание детей и статус почетного донора.

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OBOZ.UA разобрался, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры. В украинском законодательстве предусмотрено, что граждане, достигшие 70 лет, имеют право на возрастные надбавки к пенсии.

Эти доплаты назначаются автоматически начиная с месяца, в котором у пенсионера день рождения. Размер доплаты зависит от возраста и повышается каждые 5 лет. При этом важно, чтобы основная пенсия не превышала 10340 грн. Сумма надбавок составляет:

от 70 до 74 лет включительно – до 300 гривен в месяц;

от 75 до 79 лет – до 456 гривен ежемесячно;

от 80 лет и старше – до 570 гривен ежемесячно.

Надбавка за сверхстаж

Украинские пенсионеры могут также получать дополнительные надбавки к своей основной пенсии по разным категориям, если общий размер пенсии не превышает средней заработной платы по Украине. Согласно статье 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионерам, имеющим страховой стаж более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, начисляется дополнительная выплата.

За каждый полный год сверхстажа пенсия увеличивается на 1% минимального размера пенсии по возрасту. При этом размер пенсии должен превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (2361 грн). Максимальный размер доплаты составляет 23,61 грн. за один дополнительный год стажа. К примеру, если женщина отработала официально 40 лет, то ее доплата к пенсии будет составлять 236 гривен (23,61 грн х 10 лет).

Прибавка за детей

Пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, имеют право на дополнительную выплату по 150 гривен на каждого ребенка. Эта надбавка прилагается к пенсии по возрасту, инвалидности или выслуге лет. Чтобы получить такую надбавку, необходимо обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и предоставить документы, подтверждающие личность, родственные отношения с иждивенцем, его возраст и пребывание на иждивении заявителя.

Доплата за донорство

Пенсионеры, имеющие статус почетного донора, могут рассчитывать на дополнительную доплату. Статус почетного донора предоставляется гражданам, сдавшим бесплатно 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови.

Согласно Закону Украины "О донорстве крови и ее компонентов", почетные доноры имеют право на доплату в размере 292 гривны в месяц. Эта сумма прилагается к основным выплатам пенсионера и корректируется в случае изменения прожиточного минимума.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионер, получающий пенсию на почте, может перевести ее на банковскую карточку, обратившись в избранный банк для открытия счета и подав заявление через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для этого необходимо подготовить и скачать сканкопии паспорта, идентификационного кода и банковских реквизитов.

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