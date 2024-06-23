Пенсионеры могут облегчить себе жизнь благодаря одной услуге: как воспользоваться

Пенсионер, получающий пенсию на почте, может перевести ее на банковскую карту, обратившись в выбранный банк для открытия счета и подав заявление через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для этого необходимо подготовить и скачать сканкопии паспорта, идентификационного кода и банковских реквизитов.

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Об этом сообщает ПФУ. Для того чтобы пенсионер мог перевести пенсию из почтового отделения на банковскую карточку, необходимо выполнить следующие действия:

обратиться в банк: выбрать банк, клиентом которого пенсионер хочет стать, и открыть счет для пенсионных выплат. Важно убедиться, что банк оказывает услуги по выплате пенсий;

выбрать банк, клиентом которого пенсионер хочет стать, и открыть счет для пенсионных выплат. Важно убедиться, что банк оказывает услуги по выплате пенсий; авторизация на вебпортале ПФУ: посетить вебпортал электронных услуг, авторизоваться в личном кабинете и подать заявление на перевод пенсии по почте на банк.

Для успешного выполнения процесса через вебпортал необходимо придерживаться определенных рекомендаций. Следует подготовить определенный список документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

банковские реквизиты утвержденного образца, которые можно получить в отделении банка, где открыт счет для пенсионных выплат.

После этого отсканируйте каждый документ для загрузки на вебпортал. Они должны быть правильно отсканированы, а именно:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

сканкопии должны быть цветными, четкими и читабельными;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Для того, чтобы подать указанные выше документы, нужно выполнить определенные шаги. А именно:

авторизоваться в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ;

скачать сканкопии подготовленных документов;

подготовленных документов; подать заявление на перевод пенсии с почты на банковскую карту.

Важно обратить внимание на требования к счету для зачисления пенсии. Подробные требования можно узнать непосредственно в банке, клиентом которого вы стали. Для более детального ознакомления с процессом перевода пенсии Пенсионный фонд Украины предоставляет видеоинструкцию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине тех пенсионеров, которые вовремя не предупредили об изменениях, влияющих на размер или право на получение пенсии, должны вернуть излишне уплаченные средства в бюджет. Среди таких украинцев – пенсионерка, которую Черниговский районный суд обязал вернуть в Пенсионный фонд 63 тыс. грн.

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