Недвижимость, бизнес, военные награды: в Украине арестовали имущество российского генерала на 1 млрд грн. Фото

В Украине в Полтавской области арестовали имущество российского генерала Валерия Капашина. Речь идет о недвижимости, земле и коммерческих объектах более чем на 1 млрд грн. Также в ходе обысков были обнаружены кремлевские награды генерала, российская военная форма и советская символика.

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Сам Капашин является начальником федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Под арест попали такие активы и имущество:

более 20 коммерческих объектов (включая гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тыс. кв. м);

более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости (в т.ч. дом семьи Капашина );

); 17 земельных участков.

Кроме того, в офисах и жилых помещениях были проведены обыски. В результате были обнаружены:

военная форма российского образца;

запрещенная советская символика;

пропагандистская литература РФ;

сувенирная продукция и награды, врученные Капашину в Кремле.

"Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые проживавали в Украине, но накануне полномасштабного вторжения России уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора. Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве", – отмечает СБУ.

Также, по данным силовиков, люди из орбиты Капашина за счет отмытых средств финансировали проекты в России и на временно оккупированных территориях Донбасса. Часть этих средств потом поступала в бюджет РФ в виде налогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине арестовано почти 190 млн грн активов российских олигархов, данные о которых собирала Служба безопасности (СБУ). Также введены санкции против более чем 4000 компаний. Сведения о таком бизнесе будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге.

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