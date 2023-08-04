Российские олигархи отправятся в Гаагу вместе с Путиным: СБУ собирает доказательства финансирования терроризма

В Украине арестовано почти 190 млн грн активов российских олигархов, данные о которых собирала Служба безопасности (СБУ). Также введены санкции против более чем 4000 компаний. Сведения о таком бизнесе будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге.

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Об этом сообщили в СБУ. "Каждый спонсор российского терроризма должен сидеть на скамье подсудимых рядом с Путиным. Потому что они – полноценные соучастники преступлений. За их деньги Россия запускает ракеты и дроны", – заявил глава СБУ Василий Малюк.

Ведомство расследует все бизнес-цепочки, ведущие к финансированию войны. А арестованные российские активы должны работать в пользу Украины.

"Уже сегодня СБУ активно "дерусифицирует" бизнес, работающий на врага, придерживаясь жесткой линии относительно его санкций, ареста и конфискации", – отметил Малюк. Так, на протяжении 2022-2023 годов по материалам СБУ были арестованы бизнес-активы российских олигархов.

Это, в частности, корпоративные права и недвижимое имущество десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС", "Татнефть", банки и т. д.

По словам Малюка, спецслужба сформировала список финансирующего войну российского бизнеса и комплексно проверяет каждого фигуранта. Вся информация будет включена в уголовные производства для рассмотрения в международном трибунале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС и США хотят заставить Россию заплатить за восстановление Украины. Однако с организацией этого процесса возникли проблемы.

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