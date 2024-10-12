НБУ ввел в обращение новую монету: как выглядит и какой номинал

Национальный банк ввел в обращение 10 миллионов монет номиналом 10 гривен, посвященные "Силам логистики Вооруженных Сил Украины". Это памятная оборотная монета.

Видео дня

"Выпустить такую памятную монету решили в благодарность. Это стало своеобразным признанием важности и героизма военных логистов, создающих бесперебойное и надежное обеспечение Сил обороны Украины во время сопротивления и отпора российской вооруженной агрессии", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В операционном зале Национального банка Украины состоялась презентация новой памятной монеты из серии "Вооруженные Силы Украины". Главным элементом десятигривенника является изображение наберетного знака "Сил логистики Вооруженных Сил Украины", где в основе стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами, на который наложен мечи рукоятки вниз лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и жезл Меркурия, расположенный по вертикали. На реверсе размещены надписи "Стальная мощь, непоколебимая воля!"

Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам. Принимаются такие монеты от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет. В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты "Силы логистики Вооруженных Сил Украины" (500 тыс. шт.) будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 таких оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение беретного знака Сил логистики Вооруженных Сил Украины и элементов, имитирующих топографические карты дорог и фрагментов наземной местности. Тираж роликов – 20 тыс. шт.

Как ранее писал OBOZ.UA, клиент ПриватБанка пожаловался, что после пополнения счета на Binance у него заблокировали все счета. Он сделал три перевода с карты на карточку (р2р), после чего банк решил завершить с ним отношения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!