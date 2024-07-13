ПриватБанк блокирует все счета после одной операции: за что могут оставить без доступа к картам

Клиент ПриватБанка пожаловался, что после пополнения счета на Binance у него заблокировали все счета. Он сделал три перевода с карты на карточку (р2р), после чего банк решил завершить с ним отношения.

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Об этом клиент банка написал на профильном форуме "Минфин". "Причина, по моему мнению, блокировка произошла два дня назад, когда я впервые в жизни решил сделать депозит на криптобаланс и сделал пополнение счета на Binance. Почему я пишу "по моему мнению", потому что реальной причины до сих пор, более 24 часов после блокировки, я не знаю. Состоялось три p2p перевода с моей карты (не пенсионной) на сумму абсолютно и полностью в пределах моего дохода", – пишет он.

Через два дня после пополнения ему пришло уведомление в приложении, что было принято решение расторгнуть договор и закрыть счет. В ответе в банке объяснили:

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В настоящее время ваше обслуживание ограничено. банка".

Заблокировать перевод могут в том случае, если банк посчитает операцию нетипичной (например, из-за большой суммы)

Эти платежи и переводы проходят обычную проверку с использованием риск-ориентированного подхода. Например, если автоматическая система контроля определит операцию как нетипичную, рискованную (это будет для клиента необычно большая сумма), перевод может быть заблокирован. Тогда у клиента могут попросить пройти верификацию через "Дію".

Еще одна возможная причина блокировки счета после покупки криптовалюты –вы продали биткоин мошенникам

Существуют десятки или даже сотни способов, как можно завладеть чужим счетом или уговорить жертву перевести свои средства. Мошенники часто используют счета "мулов" (то есть покупают у украинцев их банковские карты с доступом к приложению и используют его для того, чтобы получить от жертвы средства и сразу же их вывести).

Лучший способ "вывести" украденное – купить криптовалюту. Если вы решили продать свой биткоин без участия биржи а непосредственно продавцу, вы легко можете наткнуться на мошенника. Ему нужно как можно быстрее вывести средства с карты, пока жертва не успела пожаловаться в банк и полицию. Преступник готов заплатить за ваш биткоин даже больше рыночной цены. Главное – избавиться от ворованных средств и получить криптовалюту, которую невозможно проследить.

Однако после такой продажи биткоина ваш счет непременно заблокируют. Жертва мошеннической схемы обратится в банк и в полицию. Проследят ваши сделки, и окажется, что украденные средства перевели именно на ваш счет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн.

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