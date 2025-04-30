Нардеп пожаловался на низкую зарплату в Раде: он получил из бюджета 90 тыс. "на проезд" и задекларировал кучу недвижимости

Народный депутат, член парламентского комитета по антикоррупционной политике Анатолий Бурмич (депутатская группа "Відновлення України", ранее – ОПЗЖ) рассказал, что средней зарплаты нардепа в около 50 тыс. грн не хватает для качественной жизни. В частности, на аренду хорошего жилья – даже с учетом, того, что государство фактически выдает депутатам 18-20 тыс. грн на это. При этом сам Бурмич ежемесячно получает 52 тыс. грн зарплаты, в 2024 году государство компенсировало ему 90 тыс. грн на проезд, а его семья владеет большим количеством недвижимости.

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"У меня зарплата где-то 52 тысячи. Не знаю, сколько у председателя Верховной Рады, но, думаю, нет 100 тысяч. В среднем, 50-52 тысячи – это средняя зарплата депутата. Должна ли она быть такой? По сравнению с учителем – она гораздо больше. Но… мы являемся главной властью в стране – потому что у нас парламентско-президентская республика, – так у нас она небольшая", – пожаловался Бурмич.

При этом он подчеркнул: за 18-20 тыс. грн, которые компенсирует нардепам за аренду жилья, квартиры, которая удовлетворила бы его требования, не найти. Ведь "хорошее" жилье стоит больше.

"Надо просто зайти к риэлтору и спросить, какая аренда квартиры. Конечно, можно снять квартиру за 20 тыс., и за 18 тыс. грн. Но если человек приехал, перевез семью, ему нужно работать, в нормальных условиях, чтобы не делать какой-то ремонт – то за 20 тысяч ему тяжело будет", – рассказал нардеп.

Что известно о Бурмиче

В то же время, согласно декларации, в 2024 году Бурмич получил от государства компенсацию в 90 тыс. грн стоимости проезда. Также он получил более 200 тыс. грн пенсии (т.е., в среднем в месяц получает выплату в более 16,5 тыс. грн, тогда как каждый третий пенсионер в Украине получает 3 340 грн).

Помимо этого, его семья владеет большим количеством недвижимости. В частности:

домом на Закарпатье площадью на 735,7 кв. м;

четырьма квартирами в Киеве – на 132,5 кв. м, 92,2 кв. м, 118,3 кв. м, 98,5 кв. м;

апартаментами в Одессе на 61,3 кв. м;

тремя земельными участками – общая площадь которых составляет 8 669 кв. м;

нежилым помещением общей площадью 382,3 кв. м.

Также в собственности семьи Бурмичей есть гараж, паркоместо. А кроме того, минипекарня.

В настоящее время Бурмич является членом депутатской группы "Відновлення України". Ранее состоял в ОПЗЖ.

По данным ПолитХаба, занимается пророссийской пропагандой. В частности, "лгал о внешнем влиянии, уже после начала российского наступления".

"По мнению Бурмича, США повлекли за собой войну "чтобы украинцы ненавидели россиян, а Европа рассорилась с Россией". Отрицал агрессию России, потому что это ей "точно не выгодно". Кроме этого депутат обвинил украинские власти в том, что они не соглашаются на переговоры и планируют "погибнуть вся вместе", – говорится в материале.

Нардепы хотят увеличить себе выплаты на аренду жилья

Ранее же председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко ("Слуга народа") зарегистрировал постановление, которое предполагает увеличение нардепам суммы компенсации на аренду жилья в Киеве – до 27-27,9 тыс. грн.

В пояснительной записке к документу он отмечает, что компенсации народным депутатам на жилье нужно повысить потому, что они действуют с 2018 года. С тех пор индекс потребительских цен значительно вырос. Соответственно, утверждает Кальченко, "размер компенсации должен вырасти за этот период в среднем больше на 77 процентов".

В то же время, утверждает он, такое повышение расходов на нардепов "не нуждается в дополнительных расходах из Государственного бюджета Украины". Ведь, рассказывает Кальченко, они будут производиться в рамках выплат, "месячные и годовые объемы которых определяются нормами расходов на одного народного депутата за счет уже утвержденных Законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" и сметой Верховной Рады Украины на 2025 год объемов расходов".

Как сообщал OBOZ.UA, в тот же время, согласно опубликованным на сайте НАПК декларациям, у спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука за год (в 2024-м по сравнению с 2023-м) зарплата выросла на 11%, а у его брата Николая – на 13%. Они получают по 88,9 и 76,6 тыс. грн ежемесячно.

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