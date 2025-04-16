Средняя пенсия в Украине превысила 6 тыс. грн, но есть нюанс: какие выплаты получает каждый третий

Каждый третий пенсионер в Украине получает 3340 грн, тогда как 1,5 миллиона пенсионеров имеют пенсии более 10 000 грн, средний размер которых составляет 15640 грн. Средняя пенсия по стране после индексации составляет 6341 грн, однако инфляция "съедает" повышение выплат.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По официальным данным Пенсионного фонда, по состоянию на апрель 2025 года в Украине насчитывается более 10,3 миллиона пенсионеров, и каждый третий из них получает пенсию в размере всего 3 340 грн.

В течение последнего года количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 176 тысяч. Если в апреле 2024 года их было 10 508 000, то уже в апреле 2025 - 10 331 375. Это связано как с демографическими факторами, так и из-за войны.

В результате индексации, средняя пенсия в Украине составляет 6 341 грн, что на 10% больше, чем год назад. Однако в реальном измерении эта сумма потеряла свою ценность – инфляция за этот же период достигла 14,6%.

Самый впечатляющий факт, это то, что 3,1 миллиона пенсионеров, или каждый третий, живет на 3 340 грн в месяц ($ 80 ).

Значительное неравенство наблюдается как по регионам, так и по размеру выплат. Например, 1,5 миллиона украинцев (14,5%) получают пенсии свыше 10 000 грн, а в среднем – 15 640 грн.

Самые высокие пенсии – в Киеве : 8 708 грн, что на 37% выше средней по стране.

Больше пенсионеров проживает в Днепропетровской области – 873 тысячи человек, в Киеве – 748 тысяч, в Харьковской области – 707 тысяч.

Интересный факт — почти треть пенсионеров в Украине продолжают работать, 2,9 миллиона человек объединяют пенсию с трудом, получая в среднем 6 863 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинских пенсионеров активно привлекают к рынку труда из-за дефицита кадров, вызванного войной и миграцией молодежи. Их ищут на должности водителей, охранников, продавцов, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих.

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