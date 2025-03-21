Больше всех платят Стефанчуку и его брату: как выросли зарплаты нардепов

Народные депутаты продолжают декларировать заработные платы за 2024 год (обновленные декларации должны подать до 1 апреля 2025 года). Пока декларации показали 57 парламентариев. Оказалось, что больше всего зарабатывают Стефанчуки. На первом месте по уровню заработной платы – спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (88,9 тыс. грн. ежемесячно). На втором – его брат Николай Стефанчук (76,6 тыс. грн).

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Об этом говорится в опубликованных на сайте НАПК декларациях. У Руслана Стефанчука за год (в 2024-м по сравнению с 2025-м) зарплата выросла на 11%, а у его брата Николая – на 13%.

На третьем месте по уровню заработной платы оказался нардеп от ОПЗЖ Михаил Макаренко – ежемесячно он получает в среднем 76,4 тыс. грн (в 2023 году было 64,7 тыс. грн). Более 70 тыс. грн зарабатывают семь нардепов. Зарплату от 60 тыс. до 70 тыс. получают 33 нардепа. Зарплаты остальных парламентариев за прошлый год – менее 60 тыс. грн.

Больше зарплаты выросли у внефракционного Юрия Загороднего (на 27,1% до 67 тыс. грн), "слуги народа" Эллы Репиной (21,13% до 67 тыс. грн) и ее коллеги по фракции Татьяны Цыбы (17,74% до 65,2 тыс. грн).

Сколько потратят на депутатов

В 2025 году на оплату труда и начисления на зарплату в ВР потратят 1 млрд 657 млн грн. В прошлом году эта сумма была на 250 млн грн меньше (1 млрд 407 млн). Общий бюджет Управделами Аппарата Верховной Рады будет составлять 3,1 млрд грн (в 2024-м – 2,9 млрд грн).

Нормы расходов на одного депутата в 2025-м (в месяц)

Стоимость проезда – 7500 грн (сумма не изменилась)

Средства на помощников-консультантов – 132624 грн (было 88418 грн)

Начисление на зарплаты помощников – 29 177,8 грн (было 19 452 грн)

Возмещение расходов на содержание помещений – 167 грн (сумма не изменилась)

Компенсация стоимости аренды жилья (в среднем за месяц) – 19 825 грн (сумма не изменилась)

В сумме за год – 2,2 млн грн (было 1,6 млн грн)

Как ранее писал OBOZ.UA, Марьяна Безуглая, нардепка от "Слуги народа", декларацию за прошлый год подала еще 26 февраля. В 2024-м парламентария ежемесячно зарабатывала 61,6 тыс. грн. За год ее зарплата выросла на 11,4% (в среднем 54,6 тыс. грн. в 2023-м).

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