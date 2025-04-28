Нардепы хотят увеличить себе выплаты на аренду жилья: названа сумма

Народным депутатам могут увеличить сумму компенсации на аренду жилья в Киеве – соответствующее постановление уже зарегистрировано в парламенте. В настоящее время для этого нардепы получают от 18,2 тыс. до 20,15 тыс. грн в месяц – в зависимости от количества календарных дней месяца. Увеличить же эту сумму предлагается до 27-27,9 тыс. грн.

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Само же постановление зарегистрироано под номером 13216. Ее автором является председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко ("Слуга народа").

В пояснительной записке к документу он отмечает, что компенсации народным депутатам на жилье нужно повысить потому, что они действуют с 2018 года. С тех пор индекс потребительских цен значительно вырос. Соответственно, утверждает Кальченко, "размер компенсации должен вырасти за этот период в среднем больше на 77 процентов".

В то же время, утверждает он, такое повышение расходов на нардепов "не нуждается в дополнительных расходах из Государственного бюджета Украины". Ведь, рассказывает Кальченко, они будут производиться в рамках выплат, "месячные и годовые объемы которых определяются нормами расходов на одного народного депутата за счет уже утвержденных Законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" и сметой Верховной Рады Украины на 2025 год объемов расходов".

В то же время, напомним: право на получение таких средств имеют нардепы, которые не обеспечены жильем в Киеве. А место их жительства, согласно его регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границы Киева.

Как выросли зарплаты нардепов

В тот же время, согласно опубликованным на сайте НАПК декларациям, у спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука за год (в 2024-м по сравнению с 2023-м) зарплата выросла на 11%, а у его брата Николая – на 13%. Они получают по 88,9 и 76,6 тыс. грн ежемесячно.

Нардеп от ОПЗЖ Михаила Макаренко ежемесячно получает в среднем 76,4 тыс. грн (в 2023 году было 64,7 тыс. грн). При этом:

Более 70 тыс. грн зарабатывают семь нардепов.

Зарплату от 60 тыс. до 70 тыс. получают 33 нардепа.

Зарплаты остальных парламентариев за прошлый год – менее 60 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последние 6 месяцев цены на аренду квартир в Киеве изрядно снизились. Удешевление составило 12,45% – до 21 000 грн.

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