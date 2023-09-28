Налоговая цифровизируется. В Украине появилось мобильное приложение для плательщиков: какие функции доступны

Сегодня, 28 сентября, было запущено мобильное приложение "Моя податкова" от Государственной налоговой службы (ГНС) и оно уже доступно пользователям. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.

"Друзья, давайте вместе поможем налоговой стать лучше. Установите приложение, протестируйте. Делитесь впечатлениями", – призвал в своем Telegram-канале глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Какие функции доступны в "Моя податкова"?

В приложении в разделе "Мои данные" можно получить информацию:

адрес регистрации и фактическое место жительства;

Видео дня

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);

состояние расчетов с бюджетом

В разделе "Услуги" доступны:

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе "Сообщения" доступны:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц;

налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

В ГНСУ добавили, что мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

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