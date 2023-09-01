Главная цель – дать ребенку его личное образовательное пространство: что известно о новом приложении 'Мрія'. Фото

1 сентября в День знаний президент Владимир Зеленский представил инновационный образовательный цифровой проект "Мрія", разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. Главная его цель – дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития, открыть возможность каждому украинцу стать тем, кем он хочет быть.

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Подробности презентации опубликовали в пресс-службе Офиса президента. Мероприятие проходило в онлайн-режиме при подключении с педагогами и учениками из более, чем 40 образовательных учреждений нашей страны и за границей.

"Приложение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути, его талантах, на том, что можно очертить как мечту уже сейчас. Неважно, какой возраст. Неважно, какова география. Главное, чтобы ребенку удавалось", – обозначил гарант.

Зеленский обозначил, что "Мрія" позволит создать каждому школьнику свое портфолио о заслугах не только на уроках, но и другой деятельности. Это может быть благотворительность, реализация творческих талантов, победы на олимпиадах и другой потенциал.

Что касается функциональности для родителей, то им инновация поможет знать, находится ли ребенок в безопасности во время воздушных тревог. Для этого достаточно будет одного нажатия в приложении после того, как учитель завел детей в укрытие.

"Очень важно, что "Мрія" наконец-то сделает жизнь учителей легче. Убираем максимум бумажек. Всевозможные формы, которые сейчас нужно заполнять. Максимум внимания учителя – тому, чтобы учить, а не тратить время. Преподаватель сможет использовать не только стандартные материалы для подготовки уроков, но и специальные курсы. Это может сделать обучение более интересным", – убежден украинский гарант.

По его словам, ознакомительный процесс с пилотным проектом стартует уже до конца этого года. А уже затем, когда приложение будет протестировано, "Мрію" запустят масштабными темпами во все школы страны.

"Все мечты украинцев должны сбываться. И государство – это, соответственно, инструмент для этого. И я уж очень верю в нашу "Мечту". Ибо больше всего хочу верить в вас. У каждого и каждый. Хочу гордиться вами. Хочу, чтобы украинцам удавалось. Всем, кто учится, кто учит и кто мечтает как отец, как мать, что ребенок сможет. Сможет найти себя в жизни", – сказал в заключение глава государства.

Напомним, президент Зеленский официально обратился к школьникам и учителям, которые уже второй раз встречают новый учебный год в условиях полномасштабной войны. Именно в этой речи он анонсировал новое приложение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина продолжает работать над увеличением количества технологий, которые помогают Силам обороны на фронте. В частности, состоялся очередной этап тестирования роботов, которые позволят сохранять жизнь и здоровье наших защитников.

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