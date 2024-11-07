На пенсии силовиков потратили рекордные деньги: сумма достигает бюджета Минобразования

Украина потратила на спецпенсии почти 88 миллиардов гривен за девять месяцев 2024 года и до конца года эта сумма может вырасти до 120 миллиардов. Правительство и парламент готовят реформу, которая должна уравнять пенсионные выплаты для всех категорий граждан и сократить расходы.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики в комментарии СМИ. Для сравнения, эта сумма почти равна бюджету Украины на образование в год.

Преобладающую часть этих расходов получают представители силовых структур и правоохранительных органов. В связи со значительными расходами на спецпенсии и выявленными случаями злоупотреблений в парламенте и Кабмине инициируют масштабную реформу, призванную изменить правила предоставления спецпенсий и статуса инвалидности.

Сегодня спецпенсии в Украине назначаются не только военным и полицейским, но и государственным служащим, судьям и прокурорам. Силовики, получающие пенсию по инвалидности, могут рассчитывать на более высокие выплаты, чем обычные пенсионеры. Например, средняя пенсия по инвалидности для гражданского лица составляет около 4 400 гривен, тогда как прокуроры с инвалидностью могут получать более 20 000 гривен. В некоторых случаях выплаты превышают 50 000 гривен и больше, особенно для судей.

Большой разрыв в пенсиях разъясняется действием особых законов, устанавливающих особенные условия начисления пенсий для отдельных категорий населения. По действующим нормам пенсии для прокуроров и силовиков могут достигать 60-100% от их зарплаты. Это резко контрастирует с обычными пенсиями, которые в среднем составляют 40% от средней заработной платы за жизнь.

Отдельные силовики и прокуроры увеличивают свои пенсионные выплаты из-за судебных решений. В 2024 году пенсионный предел составляет 23 610 гривен, но через суды этот предел часто снимается. По решению Конституционного суда этот предел не распространяется на военных, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также судей, что позволяет им получать пенсии без верхнего предела.

Офис Генерального прокурора провел внутренний аудит, чтобы определить масштабы случаев, когда работники получают высокие пенсии, воспользовавшись статусом инвалидности. К примеру, в Хмельницкой области 28,9% прокуроров имеют статус инвалида, а в Черкасской – 27,4%. Назначение такого статуса позволяет получать повышенные выплаты, что и явилось одним из факторов для необходимости реформирования системы.

Один из первых шагов реформы предусматривает ликвидацию Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), сейчас решающих вопрос присвоения статуса инвалидности. В то же время планируют ввести оценку работоспособности. Это позволит избежать назначения необоснованных статусов инвалидности и сосредоточиться на реабилитации и возвращении человека к полноценной жизни. По новому законопроекту статус инвалидности будет присваиваться только после комплексной реабилитации и проверки трудоспособности.

Первый этап реформы должен реализовать до июля 2025 года. Изменения коснутся только новых случаев, то есть впервые обратившихся за получением статуса. Параллельно с этим правительство рассматривает возможность уравнения условий получения пенсии для силовиков и других категорий граждан.

В Верховной Раде разрабатываются два альтернативных законопроекта для реформирования спецпенсий. Первый, предложенный Инной Совсун, депутат от партии "Голос", предусматривает уравнение пенсий по инвалидности для прокуроров и других категорий граждан. Кроме этого, Совсун предлагает провести повторную проверку прокуроров, уже имеющих этот статус, чтобы выявить возможные нарушения.

Второй законопроект разрабатывает Галина Третьякова, глава комитета по социальной политике. Он предусматривает более комплексный подход, в частности, введение накопительной пенсионной системы для работников силового блока и судей, которая заработает с 2026 года.

Из-за судебных решений об увеличении пенсий Пенсионный фонд задолжал силовикам и судьям 44,4 миллиарда гривен. С каждым годом эти долги растут. В 2024 году, по информации Минсоцполитики, расходы по исполнению судебных решений составили 37,2 миллиарда гривен, что значительно превышает показатели прошлых лет. Такие расходы истощают государственный бюджет, ведь у Пенсионного фонда нет средств для покрытия как текущих пенсий, так и ретроспективных выплат, которые иногда составляют миллионы гривен на одного человека.

Сумма расходов на спецпенсии для силовиков и других привилегированных категорий почти равна бюджету на образование. На образовательные цели выделено 103 миллиарда гривен, что подчеркивает масштабность расходов на пенсии и пересмотр системы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские прокуроры могут остаться без огромных пенсий. Это произойдет, если у Украины будет принято установление единых условий перерасчета пенсий, независимо от закона, по которому ее исчисляют.

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