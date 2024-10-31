Прокуроров в Украине могут лишить космических пенсий: детали нового законопроекта

Украинские прокуроры могут остаться без огромных пенсий. Это произойдет, если у Украины примут установление единых условий перерасчета пенсий независимо от закона, по которому ее обчисляют

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Председатель комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова уже внесла в Верховную Раду соответствующий законопроект 12165 о пенсионном обеспечении отдельных категорий работников (служащих).

"Вопреки войне, в Украине сложилась ситуация, при которой из-за разного применения норм пенсионного законодательства за последние 10 лет увеличилось количество исков в суд по назначению и установлению по решению суда пенсий, в первую очередь, прокурорами. Кроме того, работники органов прокуратуры наряду с привилегированными условиями исчисления пенсий имеют исключительное право назначать пенсию за выслугу лет, не оставляя свою работу и получать прокурорскую зарплату в удвоенном размере. Эта ситуация недопустима и требует изменений. При таких условиях необходимо определить единые условия перерасчета специальных пенсий независимо от закона, по которому исчисляется пенсия, а также единые условия в назначении пенсии за выслугу лет", – говорится в пояснительной записке. В частности, законопроектом предлагается:

пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;

после их увольнения из органов прокуратуры; пенсии для силовиков и работников прокуратуры перечислять с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения;

перечислять с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения; ввести в действие с 1 января 2025 часть пятую статьи 61 Закона "О правотворческой деятельности", которая предусматривает, что в случае, если норма закона была признана Конституционным Судом Украины неконституционной, это не дает основания судам использовать при принятии решений нормы законов , которые уже бездействуют (это же записали и в Меморандум с МВФ);

, которые уже бездействуют (это же записали и в Меморандум с МВФ); законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". заключительными положениями предлагается Кабинету Министров внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении с 1 июля 2026 профессиональной пенсионной системы для работников прокуратуры, судей, служащих правоохранительных органов, органов обороны Украины и антикоррупционных органов с элементами накопления для высокооплачиваемых должностей, размер среднемесячной заработной платы которых превышает размер среднемесячной заработной платы по стране за предыдущий год за счет доходов на таких должностях.

Также предлагается установить, что пенсии, назначенные военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию по этому закону и членам их семей ежегодно с 1 марта перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения. Порядок и условия такого перерасчета определяет Кабмин.

В то же время, останется возможность перечислить пенсию с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии. Перерасчет будет произведен за прошедшее время, но не более чем за 12 месяцев со дня представления дополнительных документов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в органах прокуратуры работают 14 846 человек, а количество прокуроров-пенсионеров составляет 5851 человек. Среди всех прокуроров 525 получают пенсию по инвалидности.

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