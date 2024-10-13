На какую пенсию могут рассчитывать военные: влияют ли "боевые" на размер выплат

В Украине дополнительные вознаграждения, которые военные получают за боевые задания, не влияют на размер их пенсии. Размер пенсии рассчитывается на основе постоянного денежного довольствия по последней занимаемой должности.

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Об этом рассказала адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко в эфире Украинского Радио. Как пояснила Дмитренко, пенсии за выслугу лет назначаются военным, имеющим не менее 20 лет календарной военной службы.

В этом случае военнослужащий получает 50% от суммы своего денежного довольствия по последней должности. Если выслуга превышает 20 лет, за каждый дополнительный год добавляется еще 3% к пенсии.

Если военный имеет смешанный стаж, когда 20 лет страхового стажа включают в себя половину военной выслуги, пенсия также составит 50% от денежного довольствия за 25 лет стажа. За каждый дополнительный год более 25 лет стажа прибавляется 1% к сумме выплат. Эта схема дает возможность военным, не отслужившим полных 25 лет, все же получать пенсионные выплаты на основе общего стажа.

Вознаграждения за боевые задания, в том числе 30, 50 и 100 тысяч гривен, выплачиваемые согласно постановлению Кабинета министров №168, не учитываются при исчислении пенсии. Это объясняется тем, что эти выплаты не являются регулярными и не входят в постоянный оклад военнослужащих. Размер пенсии определяется только на основе денежного довольствия, которое военный получал на постоянной основе по последней занимаемой должности.

Военная пенсия назначается Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Она может быть предоставлена за выслугу лет, по инвалидности или в случае утраты кормильца. Важно, что для получения пенсии за выслугу лет военный должен отслужить не менее 25 календарных лет. Если же военнослужащий получил инвалидность по защите Родины или исполнению служебных обязанностей, он также имеет право на пенсию по инвалидности.

Пенсии военнослужащих могут быть перечислены, если меняется денежное довольствие для действующих военных. В таком случае пенсии увеличиваются автоматически после решения Кабинета министров. Пенсионеры могут также обращаться в соответствующие структуры с просьбой о перерасчете, если их денежное довольствие изменялось.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине военные теперь смогут самостоятельно определять, кому будут поступать выплаты в случае их пропажи без вести или плена. Такое новшество дает защитникам больше контроля за обеспечением их близких в критических ситуациях.

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