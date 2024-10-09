Смогут решать, кто получит выплаты: для некоторых военных в Украине изменили важное правило

В Украине военные теперь смогут самостоятельно определять, кому будут поступать выплаты в случае их пропажи без вести или плена. Такое новшество дает защитникам больше контроля за обеспечением их близких в критических ситуациях.

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Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Верховная Рада Украины во вторник, 8 сентября, в целом приняла законопроект №11407, за него проголосовал 301 депутат.

Принятый законопроект позволяет военным написать личное распоряжение, в котором они самостоятельно указывают лиц, которые получат их денежное довольствие, если они пропадут без вести, попадут в плен, станут заложниками или будут интернированы в нейтральные страны. Это распоряжение будет храниться по личному делу военнослужащего в части или подразделении, где он проходит службу.

Если военнослужащий не составит такого распоряжения, закон предусматривает автоматический порядок выплат по очередности. Денежное довольствие будет выплачиваться равными долями в первую очередь жене (или мужу), законным представителям малолетних или несовершеннолетних детей, а также родителям военнослужащего. Если эти лица отсутствуют, выплаты перейдут к совершеннолетним детям или родным братьям и сестрам, в общем размере, не превышающем 20% от всей суммы.

Как отмечает народная депутат Ирина Геращенко, новый законопроект имеет целью защитить права военнослужащих, предоставляя им возможность самостоятельно решать, кто из членов семьи или близких людей будет получать их выплаты в критических ситуациях. Это особенно важно в условиях войны, когда защитники часто сталкиваются с рисками пропажи без вести или попадания в плен, а члены их семей должны оставаться социально защищенными.

Ранее правительство также упростило процесс получения выплат в случае гибели военного или его ранения, что привело к инвалидности. Теперь новый законопроект углубляет этот подход, сосредотачиваясь на тех, кто пропал без вести или попал в плен, и дает возможность самостоятельно распоряжаться своими выплатами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, многие города Украины предоставляют мобилизованным дополнительную единовременную финансовую помощь, которая варьируется от 10 до 50 тысяч гривен в зависимости от региона. Выплаты производятся автоматически или по обращению к местным властям, а размеры поддержки определяются местными бюджетами.

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