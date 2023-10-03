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Можно заработать хорошие деньги: сколько заплатят за старые украинские монеты в 10 копеек

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
390
Сколько заплатят за старые украинские монеты в 10 копеек

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые 10-копеечные монеты. Дело в том, что определенные их разновидности высоко ценятся коллекционерами, а потому они готовы платить за них большие деньги.

К примеру, за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

  • четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
  • четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
  • грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
  • грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
  • гурту с крупной насечкой.
За 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн
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За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм

Как узнать, дорогая ли монета

Впрочем, рассказал OBOZREVATEL рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек. Причем в прямом смысле.

Если вам все же хочется узнать, стоят ли что-то ваши копейки, их следует показать специалисту, который проведет оценку. Причем, отметил Ткач, бесплатно – "поскольку на 99% монета ничего не стоит".

Найти таких специалистов можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. Чтобы специалист максимально точно определил степень ценности монеты, следует отправить ему четкое фото:

  • аверса;
  • реверса;
  • гурта – ведь "если например, насечка будет крупная или мелкая, это уже разные разновидности".

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и некоторые монеты в 2 копейки. К примеру, монету 2003 года – за 1800-2200 грн.

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