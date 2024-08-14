Мошенники обманывали украинцев через фейковую страницу "Красного креста": как защититься от злоумышленников

В Украине обнаружили фейковый Telegram-канал, имитирующий официальный украинский "Красный Крест" и собирающий личные данные пользователей. Официальный "Красный Крест" отмечает, что не запрашивает персональные данные через социальные сети и призывает пользователей быть осмотрительными.

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Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций. В современном цифровом мире, где информация распространяется со скоростью света, появляются новые виды мошенничества.

Недавно в Украине был обнаружен фейковый Telegram-канал, который, маскируясь под официальный ресурс украинского "Красного Креста", собирает личные данные пользователей. Это вызвало серьезную обеспокоенность в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, официально предупредившего общественность об опасности.

По информации Центра стратегических коммуникаций, мошеннический канал имитирует контент официального "Красного Креста", предлагая пользователям "денежную помощь в размере 6500 гривен" в обмен на их личные данные. Эти данные могут включать не только личную информацию, но и банковские сведения, что делает пользователей уязвимыми к финансовым злоупотреблениям.

Официальный украинский "Красный Крест" решительно отрицает свою причастность к сбору персональных данных через социальные сети или боты. Организация подчеркивает, что все ее официальные каналы коммуникации верифицированы. Это означает, что они имеют подтвержденный статус в социальных сетях, отображаемый синим кружочком с галочкой у названия канала. Такой знак гарантирует, что пользователи взаимодействуют с официальным источником.

Центр стратегических коммуникаций напоминает гражданам о важности быть осмотрительными и проверять достоверность источников информации, особенно когда речь идет о предоставлении личных или финансовых данных. Следует помнить, что официальные организации не требуют конфиденциальной информации из-за неофициальных каналов связи. Подобные действия направлены на защиту граждан от мошеннических схем и обеспечение безопасности личных данных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники используют эмоциональное состояние родственников пропавших без вести военных, представляясь представителями волонтерских или государственных организаций, чтобы выманить конфиденциальную информацию. Украинцам следует проверять источники информации и избегать разглашения личных данных незнакомцам.

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