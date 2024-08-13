Мошенники цинично наживаются на погибших и пропавших военных: как не стать жертвой

В Украине мошенники используют эмоциональное состояние родственников пропавших без вести военных, представляясь представителями волонтерских или государственных организаций, чтобы выманить конфиденциальную информацию. Украинцам следует проверять источники информации и избегать разглашения личных данных незнакомцам.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Мошенники отслеживают социальные сети и другие платформы, где люди ищут информацию о своих пропавших родственниках.

Они представляются волонтерами, журналистами, представителями государственных органов или даже страны-агрессора, обещая помочь в освобождении, организовать разговор или предоставить информацию о близком человеке. Для достижения своих целей мошенники пытаются получить конфиденциальную информацию, такую как персональные данные военных, информацию о банковских картах, фото документов и т.д.

Как защититься от мошенников

Киберполиция советует избегать каких-либо контактов с подозрительными лицами, которые могут оказаться мошенниками. Вот основные советы от правоохранителей по противодействию мошенничеству:

проверка источника информации: всегда выясняйте, кто обращается к вам с предложением помощи. Обратите внимание на официальные источники информации, такие как сайты государственных учреждений или проверенные организации, занимающиеся вопросами освобождения военнопленных;

всегда выясняйте, кто обращается к вам с предложением помощи. Обратите внимание на официальные источники информации, такие как сайты государственных учреждений или проверенные организации, занимающиеся вопросами освобождения военнопленных; защита личных данных: никогда не передавайте конфиденциальные данные незнакомцам. Избегайте раскрытия персональной информации в социальных сетях даже в частных сообщениях;

никогда не передавайте конфиденциальные данные незнакомцам. Избегайте раскрытия персональной информации в социальных сетях даже в частных сообщениях; сомнительные предложения: будьте осторожны с любыми финансовыми предложениями, связанными с "освобождением" или "помощью". Помните, что государственные органы и официальные волонтерские организации не требуют оплаты за предоставление информации или помощь;

будьте осторожны с любыми финансовыми предложениями, связанными с "освобождением" или "помощью". Помните, что государственные органы и официальные волонтерские организации не требуют оплаты за предоставление информации или помощь; обращайтесь к правоохранителям: если вы подозреваете, что стали жертвой онлайн-мошенничества, немедленно обращайтесь в киберполицию.

Действия в случае исчезновения человека

Если вам известны факты безвестного исчезновения граждан, их похищения или попадания в плен, немедленно следует обратиться в ближайшее подразделение полиции с соответствующим заявлением. Близким родственникам пропавших без вести рекомендуется сдать биологические образцы для определения ДНК-профиля. Процедура взятия биологических образцов бесплатная и безболезненная и не занимает много времени.

Установление ДНК-профиля по биологическому образцу по каждому факту исчезновения является лишь начальным этапом идентификации личности. С этой целью следователи Национальной полиции возбуждают уголовное производство.

Для получения более подробной информации о порядке отобрания образцов и недопущении возможных недоразумений желательно предварительно согласовать действия в телефонном режиме с членами рабочей группы соответствующей области. В случае возникновения вопросов следует обратиться на горячую линию уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, – 1698.

Для надежной и безопасной помощи в поиске пропавших без вести, по вопросам обмена военнопленных, возвращения заключенных, депортированных и принудительно перемещенных гражданских лиц, в том числе детей, следует обращаться в Офис омбудсмена:

телефоны: 0800 501 720 или 044 299 7408;

электронная почта: [email protected] ;

; адрес общественной приемной: г. Киев, ул. Институтская 21/8.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Харькове правоохранители ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший граждан Латвии и присвоивший почти 11 миллионов гривен. Организатор и четыре участника задержаны, расследование продолжается.

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