Выманивали миллионы совместно с гражданами Латвии: в Украине накрыли большой "колл-центр"

В Харькове правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр, обманывавший граждан Латвии, присвоив почти 11 миллионов гривен. Организатор и четыре участника задержаны, расследование продолжается.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Эта операция явилась результатом тщательного расследования, которое проводилось совместно с международными партнерами и завершилось задержанием пяти участников преступной организации, включая ее организатора.

Как действовала мошенническая схема

Группа злоумышленников, возглавляемая 27-летним харьковчанином, создала сложную мошенническую схему, включавшую привлечение граждан Латвии к фиктивным инвестиционным проектам. Фигуранты звонили потенциальным жертвам, предлагая инвестировать в криптовалюту или акции, обещая значительные доходы. Если жертва соглашалась, ей присылали ссылки на вебсайты, злоумышленники тщательно подготовившиеся для создания впечатления легитимности.

Переходя по этим ссылкам, пострадавшие предоставляли мошенникам доступ к своим компьютерам. Преступники устанавливали на компьютеры личные кабинеты на поддельных трейдинговых платформах, созданных специально для жертв в заблуждение. Поддерживая иллюзию реальной деятельности, мошенники администрировали эти платформы, создавая впечатление активной торговли и роста инвестиций.

Когда жертвы пытались вывести свои "доходы", мошенники придумывали разные поводы, чтобы избежать этого. Они уверяли, что нужно подождать или что акции скоро вырастут в цене, поэтому нужно инвестировать еще больше. На самом же деле деньги жертв поступали на криптовалютные кошельки преступников, а затем обналичивались из-за подконтрольных им обменных пунктов.

Расследование и аресты

Киберполиция Харькова усердно работала над идентификацией участников этой преступной группы. Были проведены двадцать обысков по местам их деятельности и проживания, в результате чего удалось задержать пятерых человек, среди которых был и организатор схемы. В ходе обысков изъяли важные доказательства, включая документы, технику с контактами жертв, сим-карты латвийских операторов, гранату, а также значительное количество наличных денег, около 160 000 долларов США, 250 000 гривен и 5 элитных автомобилей.

Задержанным объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за мошенничество в особо крупных размерах и участие в преступной организации. Все они остаются под стражей без права внесения залога. Следователи продолжают работу над установлением лиц еще трех участников этой мошеннической схемы.

Расследование этого дела проводилось в тесном сотрудничестве с международными партнерами, в частности с Департаментом по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Латвии, Прокуратурой Латвийской Республики и Евроюстом. Процессуальное руководство осуществляло Офис Генерального прокурора Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники продают украинцам поддельные водительские удостоверения. Дельцы предлагают получить документ по почте и без сдачи экзаменов, что невозможно для оригинального документа. Кроме того, такие удостоверения не отображаются в приложении Действие.

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