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Выманивали миллионы совместно с гражданами Латвии: в Украине накрыли большой "колл-центр"

Дарина Герцева
Рынки и компании
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Правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр

В Харькове правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр, обманывавший граждан Латвии, присвоив почти 11 миллионов гривен. Организатор и четыре участника задержаны, расследование продолжается.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Эта операция явилась результатом тщательного расследования, которое проводилось совместно с международными партнерами и завершилось задержанием пяти участников преступной организации, включая ее организатора.

Как действовала мошенническая схема

Группа злоумышленников, возглавляемая 27-летним харьковчанином, создала сложную мошенническую схему, включавшую привлечение граждан Латвии к фиктивным инвестиционным проектам. Фигуранты звонили потенциальным жертвам, предлагая инвестировать в криптовалюту или акции, обещая значительные доходы. Если жертва соглашалась, ей присылали ссылки на вебсайты, злоумышленники тщательно подготовившиеся для создания впечатления легитимности.

Как работала мошенническая схема

Переходя по этим ссылкам, пострадавшие предоставляли мошенникам доступ к своим компьютерам. Преступники устанавливали на компьютеры личные кабинеты на поддельных трейдинговых платформах, созданных специально для жертв в заблуждение. Поддерживая иллюзию реальной деятельности, мошенники администрировали эти платформы, создавая впечатление активной торговли и роста инвестиций.

Кто возглавлял группу злоумышленников

Когда жертвы пытались вывести свои "доходы", мошенники придумывали разные поводы, чтобы избежать этого. Они уверяли, что нужно подождать или что акции скоро вырастут в цене, поэтому нужно инвестировать еще больше. На самом же деле деньги жертв поступали на криптовалютные кошельки преступников, а затем обналичивались из-за подконтрольных им обменных пунктов.

Деньги жертв поступали на криптовалютные кошельки.

Расследование и аресты

Киберполиция Харькова усердно работала над идентификацией участников этой преступной группы. Были проведены двадцать обысков по местам их деятельности и проживания, в результате чего удалось задержать пятерых человек, среди которых был и организатор схемы. В ходе обысков изъяли важные доказательства, включая документы, технику с контактами жертв, сим-карты латвийских операторов, гранату, а также значительное количество наличных денег, около 160 000 долларов США, 250 000 гривен и 5 элитных автомобилей.

Задержанным объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за мошенничество в особо крупных размерах и участие в преступной организации. Все они остаются под стражей без права внесения залога. Следователи продолжают работу над установлением лиц еще трех участников этой мошеннической схемы.

Задержанным объявлено подозрение

Расследование этого дела проводилось в тесном сотрудничестве с международными партнерами, в частности с Департаментом по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Латвии, Прокуратурой Латвийской Республики и Евроюстом. Процессуальное руководство осуществляло Офис Генерального прокурора Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники продают украинцам поддельные водительские удостоверения. Дельцы предлагают получить документ по почте и без сдачи экзаменов, что невозможно для оригинального документа. Кроме того, такие удостоверения не отображаются в приложении Действие.

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