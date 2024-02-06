Мошенники открыли охоту на украинцев в WhatsApp и Telegram: какие сообщения должны насторожить

В Украине вновь активизировались мошенники, которые "работают" в мессенджерах Telegram и WhatsApp и притворяются работодателями. Аферисты предлагают украинцам несложную работу в соцсетях за 800-3000 грн в день, однако на самом деле схема направлена на выманивание денег у самих жертв.

Об этом предупредили в Министерстве юстиции Украины. Так, фейковые работодатели предлагают ставить лайки на видео в ТикТок или YouTube, а также на песни на Spotify, оценивать рестораны и отели в Google Maps и так далее.

Платить обещают после того, как "сотрудник" пришлет скриншот с подтверждением выполненной работы. За первые задания мошенники действительно платят, так как втираются в доверие. Сама схема начинает работать уже после этого.

"Первые заработанные легкие деньги вы можете получить на карту, но это только приманка. Дальше мошенники попросят вас перечислить определенную сумму средств им. Впоследствии они пообещают вернуть их вместе с заработанными вами деньгами за выполненные задания. Сначала действительно все так и будет. Дальше схема повторится, но ставки повысятся, поэтому у вас попросят уже большую сумму денег. Если вы ее отправите, то потеряете связь с "работодателем", – предупредили в Минюсте.

Мошенники в WhatsApp и Telegram: как уберечься

Не реагируйте на предложения по подобной онлайн-работе. Такие предложения могут поступать через разные мессенджеры из зарубежных номеров, начинающиеся на +1, +8, +6 и т.п.;

не отправляйте собственные деньги за работу в интернете;

внимательно проверяйте все предложения о легких заработках;

не оплачивайте никакие услуги, чтобы оформиться на работу в ту или иную организацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за минувший год значительно возросло количество пострадавших от мошеннических схем. А сумма потерь из-за мошенников достигла рекордных 3 млрд грн. И хотя банки постоянно улучшают систему защиты, пока клиенты сами называют свои данные, мошенники продолжат зарабатывать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!