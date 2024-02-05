Мошенники оставляют украинцев без денег. Кто такие "мулы" и как не стать их жертвой

В Украине за минувший год значительно возросло количество пострадавших от мошеннических схем. А сумма потерь из-за мошенников достигла рекордных 3 млрд грн. И хотя банки постоянно улучшают систему защиты, пока клиенты сами называют свои данные, мошенники продолжат зарабатывать. О том, какие схемы они используют и как защитить себя, читайте в материале OBOZ.UA.

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Хороших новостей нет: украинцы все чаще доверяют мошенникам

Число жертв мошенников растет ежегодно. С 2021-го сумма ущерба от схем выросла в 6 раз (!), рассказывает замдиректора ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко. В 2023-м украинцы из-за мошеннических схем потеряли 3 млрд грн. "Это миллиарды, которые могли бы пойти на борьбу с оккупантами", – говорит Данильченко.

ЕМА вместе с несколькими экспертами собрала и презентовала годовую статистику и сравнила ее с прошлыми годами. И хороших новостей немного. Растут и средняя сумма мошеннической операции, и количество пострадавших. Что интересно, как показала статистика, если мошенничество совершается без участия человека (т. е. пострадавший сам переводит средства, не общается с преступником и не получает подсказки), сумма ущерба в среднем составляет 650 грн.

Если же речь идет о социальной инженерии (когда мошенник, например, по телефону подсказывает, просит назвать пароли, коды из СМС и т. п.), то средняя сумма убытков растет уже до 8500 грн.

"Количество мошеннических операций значительно растет. Если сравнить с 2021-м, то в 6 раз выросла сумма общих потерь. В 2023-м она достигла более 3 млрд грн. Это сумасшедшая цифра. Было более 1 млрд, а до этого злоумышленники воровали миллионы" , – рассказала Данильченко на презентации годовой статистики.

Больше работают и правоохранители. В прошлом году на горячем задержали 103 человека, уведомили о подозрении 816 человек, провели 2216 обысков. При этом более 209 тыс. украинцев сообщили о мошеннических действиях, рассказывает Станислав Завора, заместитель начальника 4-го отдела (противодействия разновидностям онлайн-мошенничеств) в Киберполиции.

Самые распространенные мошеннические схемы:

недоставка товара. В соцсетях и на сайтах продают разные товары с полной предоплатой на карточку. "Продавцы" деньги забирают, а товар так и не отправляют. Завора советует: чтобы не стать жертвой, выбирайте оплату после получения товара, наложенный платеж. Также следует пользоваться только проверенными сайтами.

социальная инженерия. Это звонки от "банков", "НБУ", представителей "Минсоца" и т. д. Чаще украинцев уверяют, что они либо могут получить помощь, либо потеряют средства на своей карточке. Мошенники пытаются узнать персональные банковские данные. Важно никому не называть срок действия карты, CVV, пароли из СМС.

Это звонки от "банков", "НБУ", представителей "Минсоца" и т. д. Чаще украинцев уверяют, что они либо могут получить помощь, либо потеряют средства на своей карточке. Мошенники пытаются узнать персональные банковские данные. Важно никому не называть срок действия карты, CVV, пароли из СМС. фишинговые сайты (фейковые объявления, сайты, напоминающие сайты банков, известных площадок). Важно не открывать сомнительные ссылки, тщательно проверять название сайта.

"Аферисты придумывают новые способы постоянно, но специфика одна и та же: заставить добровольно предоставить средства или доступ к счетам", – добавляет сотрудник полиции.

Мошенникам помогают "мулы", а украинцы сами ведутся на схемы

Украинцы продают свои банковские счета за несколько тысяч гривен мошенникам. Мошенники покупают карту с доступом к мобильному банкингу и используют его для того, чтобы зачислять на счет украденные средства. Специалисты называют таких украинцев "мулами".

Продать свой счёт можно в интернете. Стоимость зависит от банка и колеблется в пределах 1,6-2,2 тыс. грн. Банки работают над блокированием таких счетов. Но какие-то средства мошенники успевают вывести (не всегда).

Мы бы не добились таких результатов, если бы не было пособников мошенников. За финансовое вознаграждение отдают карты и доступ к банкингу, чтобы выводить средства. Количество "мулов" выросло на 290% за год (достигло 10 820). В 2021-м было всего 1850 таких счетов. "Это негативно влияет на все меры по противодействию. Банк такую персону идентифицирует, потом не открывает такому человеку счета. Но это людей не останавливает. А люди продолжают так зарабатывать", – рассказывает Данильченко.

Как показало исследование, абсолютное большинство "мулов" – мужчины (71,21%) в возрасте от 16 до 40 лет. "Это очень досадная новость. Я не понимаю, почему эти люди не хотят зарабатывать легально. Надо менять ситуацию, зарабатывать так, чтобы не стать соучастником финансового преступления", – добавляет Данильченко.

Руслана Округ, руководитель по вопросам защиты информации департамента информационной безопасности Райффайзен Банка, во время презентации ЕМА отметила: в прошлом году вдвое увеличилось количество скомпрометированных банковских счетов. Часто мошенники собирают информацию о будущих жертвах, используя фальшивые сайты. К примеру, если в 2021-м обнаружили всего 15 сайтов, которые имитировали "Райффайзен", то в прошлом году это количество возросло до 350.

Как бы банки ни боролись с мошенничеством, пока украинцы сами по телефону называют мошенникам свои персональные данные, защитить счета невозможно. Количество схем растет ежегодно, и основной способ не допустить кражи со счетов – быть внимательным и никому не передавать информацию о своих счетах.