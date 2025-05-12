Мошенники обманули украинцев на более 1 млрд грн: какая схема самая популярная

В Украине стало меньше случаев мошенничества с платежными картами – лишь 0,0031% (то есть 31 на миллион) расходных операций с картами в прошлом году оказались мошенническими. В то же время сумма нанесенного в результате ущерба выросла более чем на треть и превысила миллиард гривен.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины. Отмечается, что количество мошенничества с платежными картами в 2024 году уменьшилось на 2 тыс. операций (или на 1%) – до 270 тыс. операций.

При этом сумма убытков от такого мошенничества выросла на 37% – до общей суммы 1,1 млрд гривен. В результате средняя суммы одной незаконной операции выросла на 39% – с 3065 гривен в 2023 году до 4247 грн в 2024-м.

Но, кроме роста суммы убытков, в прошлом году на 8% выросла и общая суммы расходных операций с использованием платежных карт. Поэтому относительный уровень убытков от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций увеличился меньше – на 28%, или до 176 грн на один миллион гривен, потраченных с помощью платежных карт.

Абсолютное большинство мошеннических случаев (83% от общего количества) произошли в Интернете - они связаны преимущественно с методами социальной инженерии. То есть, когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, пароли и подтверждают коды для проведения платежных операций. За год доля убытков от таких методов мошенничества выросла с 80% до 84%.

Остальные мошенничества (то есть 17%) осуществлялась через физические устройства (торговые сети, банкоматы, устройства самообслуживания). Но на такие случаи выпало лишь 7% от общей суммы убытков.

"Показатели убытков от мошенничества за 2024 год демонстрируют, что в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности", - сообщил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Как уберечься от платежных мошенников

Чтобы обезопасить свои средства, нельзя ни в коем случае предоставлять такие реквизиты платежных карт, как номер, срок действия и CVV-код (три цифры на обороте карты). Кроме того, никто не должен знать кодов подтверждения из смс-сообщений, логин и пароль для входа в интернет-банкинг. Также нельзя осуществлять любые операции, если вам:

поступил звонок или смс-сообщение о якобы получении помощи;

звонят от имени банка (или даже Национального банка) и просят предоставить реквизиты платежной карты, коды подтверждения из смс-сообщения, логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

от имени родственников, друзей, знакомых просят помочь, осуществив перевод средств на указанный номер карты;

прислали ссылку, где нужно указать полные реквизиты карты (номер карты, срок действия, CVV-код) или другим способом требуют предоставить полные реквизиты карты для осуществления вам перевода средств, например, за товары и услуги, которые вы продаете через онлайн-платформы, маркетплейсы и тому подобное.

Как уже сообщал OBOZ.UA, мошенники быстро адаптируются к технологическим новинкам - в частности, они уже начали активно использовать ИИ (искусственный интеллект) для обмана украинцев. Одна из самых распространенных схем с ИИ – фейковые голосовые сообщения в Telegram.

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