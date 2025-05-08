"Слышат знакомый голос и отдают деньги": украинцев предупредили об опасных голосовых сообщениях в Telegram

Мошенники быстро адаптируются к технологическим новинкам – в частности, они уже начали активно использовать ИИ (искусственный интеллект) для обмана украинцев. Одна из самых распространенных схем с ИИ – фейковые голосовые сообщения в Telegram.

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Об этом сообщила Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА. "Вы отдаете деньги, потому что слышите знакомый голос... Три секунды аудио достаточно, чтобы создать голос, похожий на ваш", – коротко описали суть схемы специалисты.

Как работает схема с поддельными "голосовыми"

Мошенники получают несанкционированный доступ к учетной записи в мессенджере. Чаще всего это Telegram.

Используя предыдущие голосовые сообщения и инструменты искусственного интеллекта, создают аудио-дипфейк – клон голоса .

. Контактам, записанном в украденном аккаунте, рассылают фальшивые голосовые сообщения с просьбой о денежной помощи.

В качестве примера аналитики привели случай, который произошел в апреле 2025 года в Киеве. Женщина получила голосовое сообщение от знакомого через Telegram. На записи "знакомый" говорил, что ему срочно нужно одолжить деньги, мол, случился форс-мажор, и он все объяснит позже.

Не сомневаясь в правдивости сообщения киевлянка отправила деньги. А позже выяснилось, что Telegram ее знакомого был взломан, голосовое сообщение оказалось аудио-дипфейком, сгенерированным на основе образцов его голоса из предыдущих голосовых сообщений в мессенджере.

Американские разработчики антивируса McAfee также опубликовали данные, которые заставляются насторожиться пользователей сети. В частности, 45% опрошенных ответили бы на дипфейк-сообщение "от знакомого", не проверяя его подлинность. Кроме того, опрос показал, что 77% тех, кто уже получал фейковые голосовые сообщения, потеряли деньги.

Как распознать аудио-дипфейк

Лучшим способом проверки голосового сообщения является связь с отправителем по телефону, в другом мессенджере или при личной встрече. Так можно выяснить, действительно ли знакомый обращался за помощью. Кроме того, следует обратить внимание на такие "тревожные звоночки":

Сообщение пришло в необычное время – поздно вечером, ночью, очень рано с утра. Цель мошенников в таком случае – застать жертву врасплох.

Голос "знакомого" звучит неестественно. Он может быть слишком монотонным или немного роботизированным, с неправильными ударениями или странными паузами. Часто используются короткие фразы – их легче сгенерировать , а слушатель реже замечает подделку.

, а слушатель реже замечает подделку. "Знакомый" обращается к собеседнику не так, как обычно.

Отказ отвечать на уточняющие вопросы: мошенники избегают диалога, сосредотачиваясь только на "срочности ситуации", чтобы надавить эмоционально и заставить действовать как можно быстрее.

"Никогда не отправляйте деньги только из-за "знакомого голоса". Голоса легко подделать, а аккаунты – взломать. Бдительность – лучшая защита", – советуют специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники в Украине прикрываются "новой социальной программой". Украинцам обещают 10 800 грн от UNICEF, а потом крадут банковские данные.

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